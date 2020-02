Setién: "Ansu necesita tranquilidad y confianza"

El cántabro elogia el "grandísimo potencial" del guineano pero le protege tras ser el más precoz de la historia de la Liga en firmar un doblete.

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa tras imponerse por 2 a 1 al y lograr mantenerse a tres puntos del líder de la Liga.

Dos caras. "No sé por qué, la segunda parte fue rara, nos desajustamos bastante, esas jugadas que no terminas se convierten en una opción para ellos y son un buen equipo, nos han complicado bastante y nos han rematado más de lo que quisiéramos pero hay que darle mucho mérito a la primera parte que hicimos, vamos mejorando en muchos aspectos y hoy tuvimos una salida de balón extraordinaria, casi todas las acciones acababan en situaciones de peligro".

Primer tiempo ideal. "Tuvimos entonces más continuidad pero en otros partidos ya vimos muchas cosas, este equipo nos ha dado alguna facilidad porque hay otros equipos que se repliegan más y no conceden tantos espacios pero estoy bastante contento, hemos incidido en la salida de balón y lo han hecho casi a la perfección, tenemos el mejor portero del mundo para esto, no tiene sangre yo creo, la tranquilidad que transmite y la forma en la que le han apoyado los demás ha sido extraordinaria, a poco que les expliques cuatro cosas lo entienden todo".

Ansu Fati. "Es un muchacho que está emergiendo, tiene un grandísimo potencial y hay que entender que es joven y hay que darle tranquilidad y confianza para que explote todo lo que lleva dentro; al margen de los dos goles, que tienen un valor extraordinario, le doy mérito al trabajo que ha realizado en defensa para ayudar al equipo, nos ha dado dos goles y muchas soluciones, nos ayuda mucho".

Falta de control. "Que te faciliten llegar al área contraria, como no termines esas jugadas se pierde el balón y quedan también muchos espacios para el rival, nos costó controlar y eso es algo que tenemos que mejorar, ya nos había pasado en otros partidos y tenemos que controlar un poco más en las transiciones porque hemos perdido mucho el balón".

Vulnerabilidad. "Nunca se sabe, todos los partidos son diferentes, si hoy el Levante se iba al descanso con cinco goles, y podía haber pasado perfectamente, hubiera sido distinto; ellos no han acertado pero nosotros tampoco, realizamos muchos más remates a puerta y el resultado es justo, no estoy del todo satisfecho, nunca lo estoy, pero el equipo me ha gustado".

Falta de piña tras el calentamiento. "No sé por qué no la hicieron, no sabía ni que se hacía".

Semedo y Lenglet. "Ambos han estado muy bien, Semedo ha estado muy profundo, ha leído muy bien los espacios y ha trabajado mucho en defensa, Lenglet está siempre concentrado, ha tenido una buena salida de balón y ha buscado provocar, es lo que le pedimos y lo hizo muy bien".

Baja de Piqué en el Villamarín. "Algún día tenía que ser, siempre es importante su baja pero ante estas cosas hay que sobreponerse y pensar que los que jugarán en su lugar lo harán muy bien".

Estado de Arturo Vidal. "Tiene una contusión, lo normal es que no arriesgue con los jugadores porque tenemos una plantilla corta y soy precavido pero mañana estará bien para entrenar en condiciones".

El técnico barcelonista había hablado antes para los micrófonos de Movistar Plus.

Control. "Es verdad que hemos perdido un poco el control, pero estoy muy satisfecho".

Fútbol ofensivo. "Preocupa, porque cuando concedes, te pueden hacer gol, pero tuvimos muchas ocasiones, que hay que darles valor. Es vd que si tienes tantas, marcarás. El partido pudo ser de 8-2 o 8-3".

Ansu Fati. "Es un chico que emerge, tiene un gran potencial. Hoy ha tenido un día histórico, metió dos goles y ayudó mucho a nivel defensivo. Tiene un futuro muy prometedor y le ayudaremos para que siga creciendo".

Táctica. "No descarto. Iremos variando mucho, estamos en una etapa de conocimiento, lo que da cada uno, los dibujo... Acumulamos info para ir afinando más, pero veréis cambios".

. "Siempre que llega el próximo partido este club tiene que ganar siempre o ir a ganar. Hay que estar ahí. Toca un partido de Copa comprometido, ante un equipo muy complicado en su casa, y nos va a comprometer mucho. El partido siguiente, igual. Esto no para".

ANSU FATI, por su parte, atendió a las micrófonos de Movistar Plus tras el partido desde el césped.

Sueño. "Es un sueño. Siempre soñé con esto y se ha cumplido. Dar las gracias a todos, por esta oportunidad".

Doblete precoz. "Me lo acaban de decir, pero bueno, no tengo nada que decir, a seguir mejorando y a aprovechar cada oportunidad".

Agradecimientos. "Los compañeros me lo hacen todo más facil desde el primer día y agradecido a cada uno. No es fácil que se porten tan bien y muy agradecido".

Messi. "Llevo muchos años siguiéndole, y es un sueño jugar con él, y a seguir luchando".