Setién: "A Maradona, como a Messi, también le gustaría jugar este partido"

El entrenador del FC Barcelona compareció en la previa del duelo ante el Napoli en la Liga de Campeones.

El entrenador del , Quique Setién, pasó por rueda de prensa antes del encuentro frente al en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

Napoli que espera. "Siempre tenemos que esperar la mejor versión del rival y en estos partidos todos los rivales tienden a dar lo mejor, será un partido complicado para ambos equipos y seguramente con alternativas y disputado, espero al mejor Napoli".

Messi en tierra de Maradona. "También a Maradona le gustaría jugar este partido, la realidad es que Leo es un grandísimo futbolista que lleva quince años sin perderse un partido y esta es la gran diferencia con respecto a los jugadores que están a su nivel, es ahí donde marca la diferencia, no hemos visto un futbolista con tanta continuidad como Leo, después de tantos años sigue al nivel que demostró en el último partido, disfruté con Cruyff y Maradona como lo hago con él".

¿Lenglet o Umtiti? "Los dos están en un gran estado de forma, será una decisión que tomaré esta noche a las tres de la mañana pero dependerá de matices, los dos son parecidos pero tienen cosas distintas, todavía no tengo decidido cuál de los dos va a jugar, los dos están muy bien".

Moral alta. "Llevamos una dinámica buena, quizá no es comparable pero hemos vivido partidos tremendamente duros y que hemos superado bien, el equipo está en un buen momento aunque también el Napoli, su ánimo es positivo, pero confío mucho en seguir esta dinámica aún sabiendo que será complicado".

Debut en la . "Es mi primer partido de Champions League, es emotivo para mí iniciar este periplo en la competición en un estadio como este, tan lleno de pasión e historia, es un partido que será apasionante y que espero que quede en el recuerdo".

Elogios de Gattuso. "Me siento halagado por sus manifestaciones, para mí es un orgullo que un grandísimo futbolista y entrenador como él haya dicho estas palabras sobre mi trabajo, me quedó un buen recuerdo cuando nos vimos el año pasado con el en Milán".

Fabián. "Ha tenido un crecimiento espectacular y me alegro por él, espero que no ponga sus virtudes en el campo mañana y podamos frenarle, me alegro mucho por el crecimiento que ha tenido, no solo es un grandísimo futbolista sino que también es un chaval tremendamente humilde y sensato".

Situación parecida a la de Gattuso. "Cada entrenador tiene sus formas y matices, siempre hay cambios, a veces a mejor y otras a peor pero tanto en el caso de Gattuso como en el mío hemos llegado en situaciones diferentes, tratamos implantar nuestro sello e inculcar a los futbolistas los conceptos que creemos que son válidos, es un proceso que tarda un poco más o un poco menos pero se está viendo lo que cada uno de los dos lleva dentro".

¿Vidal o Ansu? "Lo que hagamos siempre será pensando en buscar al máximo la portería rival, queremos que esos matices comprometan lo máximo al rival y no rompa con nuestras intenciones, un centrocampista te puede dar más consistencia a priori pero puede ser una ilusión, nuestra intención es la de ser valientes porque el Barcelona tiene entidad y equipo para ir a buscar a todos los rivales para hacerles daño".

Influencia en el Clásico. "Son dos competiciones diferentes y tenemos la misión de afrontarlas con las máximas garantías pero podemos decir que estamos en un buen momento, afrontamos este primer partido con mucha energía, sabemos lo que puede significar sacar aquí un buen resultado y luego el siguiente partido será en otra competición, la realidad es que todos los partidos son importantes".

Virtudes del Napoli. "Hay mucho que tener en cuenta, le doy mucho valor a los futbolistas, son ellos los que marcan las diferencias y son los que pueden resolver lo que planteas en la pizarra, el Napoli siempre tiene un plan y siempre tratará de salir desde atrás, tiene futbolistas que conectan bien en el inicio del juego, tienen recursos técnicos de calidad que pueden hacer mucho daño y tienen una gran capacidad de defenderse".

Coronavirus. "No me preocupa solo mi equipo sino todos los afectados, les mando a todos mi solidaridad y la del club, ojalá pueda solucionarse cuanto antes".