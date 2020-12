Serra Ferrer vuelve a Sevilla para la Junta de Accionistas que decide el futuro del Betis

El de Sa Pobla ha llegado a la capital andaluza este jueves para estar unos días antes de que se celebre la Junta General de Accionistas.

Lorenzo Serra Ferrer ha vuelto a meses después para estar presente en la Junta General de Accionistas del Real Balompié que será el próximo lunes 21 de diciembre. El de Sa Pobla ha llegado a la capital andaluza en la tarde de este jueves para estar en la ciudad unos días antes de que se celebre la decisiva cita para el club.

El ex vicepresidente deportivo del conjunto verdiblanco llega en un momento álgido de la carrera por conseguir el máximo números de acciones. Con el intercambio de golpes servido en los medios de comunicación, toca realizar los últimos movimientos para aglutinar el mayor número de accionistas y ahora es cuando empieza el sprint final.

Serra Ferrer es el mascarón de proa de la plataforma “Es posible otro Betis”, también encabezada por Francisco Galera, Caro Ledesma y Rafael Salas.

Serra, ilusionado ante la Junta

Nada más llegar, a Serra Ferrer se le ha cuestionado por la Junta, y el mallorquín ha repasado también algunos aspectos de la actualidad bética, como las palabras de Joaquín, capitán verdiblanco.

La situación: "Vengo con la alegría y la ilusión porque siempre me he encontrado bien pero la situación no tenemos que exagerar, en relación a que hay una junta y ahí defenderemos cada uno sus ideas. El Betis lo necesita".

El apoyo de la afición: "Solo puedo decir que estoy agradecido a la afición que siempre se ha portado bien conmigo. No solo por esto sino por cada una de las etapas en las que he estado en el club".

¿Le han molestado las palabras de Joaquín sobre desestabilizar?: "Esto no es cierto por lo tanto cualquier cosa de estas hay que ir un poco con cuidado. Esto no es que los béticos queramos desestabilizar nada, tenemos unos criterios diferentes pero siempre a favor del Real Betis".

¿Espera ganar?: "Me gustaría que ganase hoy el Betis y a partir de ahí seguimos ganando".