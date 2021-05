Serie de Carlos Bilardo en HBO Max: cuándo se estrena, de qué trata, cómo ver, capítulos, tráiler

Muchos aficionados lo pidieron y sus deseos son órdenes. El icónico Carlos Bilardo llevará su excentreica personalidad a la pantalla chica con su propia serie documental en HBO Max para hacerle honor a quien honor merece.

Meses atrás, los hinchas le solicitaron a diversas plataformas de streaming que sacaran un trabajo audiovisual del famoso entrenador argentino que hizo historia con la Albiceleste en 1986. Ahora, esto es un hecho, por ello en Goal te contamos todos respecto al documental que llevará por nombre "Bilardo, el doctor del fútbol".

