Sergio Reguilón entra en los eSports: “¡No puedo tener un 64 de media en el FIFA!”

El lateral se une a Team Heretics y analiza en Goal la temporada y su futuro: “Tengo ofertas de Europa, pero prefiero el Real Madrid”

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ha sido una de las sensaciones de la presente temporada en el . Es más, fue incluso uno de los mejores jugadores del curso en el tricampeón de Europa. Se trata de Sergio Reguilón [16 de diciembre de 1996, Madrid], el actual ‘3’ blanco pese a lucir el dorsal ‘23’. Pocos contaban con él al principio de la temporada, pero al final la noticia ha estado precisamente en su ausencia desde que llegó Zinedine Zidane al banquillo blanco. Sin embargo, pese a los rumores de salida, el mensaje del madrileño es claro: se quiere quedar sí o sí en el Real Madrid el próximo curso. Así lo cuenta a Goal en persona el día en que se anunció su entrada en los eSports como socio y accionista del popular Heretics Team.

Entra de lleno en los eSports, y dicen que juega mucho, ¿a qué compañero del Real Madrid ficharía para Team Heretics?

“Si es al Call OF Duty, tengo claro a quién ficharía: Dani Carvajal. Es muy bueno. Cuando pierde, mejor que no le hables porque te puede matar”.

En los videojuegos de fútbol, ¿a quién se pedía siempre cuando era más pequeño? ¿Quién era su ídolo?

“Me gustaba mucho Steven Gerrard, ¡porque metía unos zambombazos siempre…! Era el que me pedía en el videojuego. Luego en la vida real, mi ídolo era Roberto Carlos. Me encantaba. Era zurdo como yo, jugaba en mi puesto. Él lo sabe. Me dice que es un motivo de orgullo [ríe]”.

¿Sabe cuál es su puntuación en el FIFA?

“Sí, ¡lo sé perfectamente! ¡Es muy mala! 64 de media. Hicimos un vídeo con EA Sports y se lo dije: “no puedo tener un 64 de media” [ríe] Al principio lo entiendo, porque subía del Castilla. Pero en diciembre cambian las puntuaciones y ¡joder! hay que subir un poquito más de todo, ¿no?”

Hablando de puntuaciones, ¿qué nota se pondría tras esta temporada?

“No soy yo quien me tengo que poner nota. Eso lo tendrá que hacer la gente. Yo estoy muy contento con la temporada que he hecho. Ha sido buena, he podido defender al mejor club del mundo y hacerlo en 22 partidos como titular. Pero ya lo de ponerme nota, no lo puedo hacer yo”.

¿Cuál es el secreto detrás de ese subidón este curso?

“Soy muy currante y constante. Al final, a veces la vida es justa y te da pequeños premios. Para mí, éste es el más grande que me podía dar. Hay gente que trabaja mucho y no tiene esta recompensa, y por eso me hace valorar mucho más dónde estoy”.

¿Qué le diría entonces a aquellas personas que piensan que el boom de Reguilón fue flor de un día?

“Que es mentira. El que me conoce sabe que soy muy constante, muy currante, y que esto no es casualidad. El trabajo de mi vida ha sido pelear por estar aquí. Lo de flor de un día me suena muy mal porque es mentira”.

Después de toda la vida en el Real Madrid y en ésta su primera temporada, ¿cuál fue el momento más especial para usted?

“¡Cuando me dijeron que me quedaba en la primera plantilla! Nunca se me va a olvidar. Era lo que quería desde pequeño. Lo que llevaba esperando. Luego los debuts. Por ejemplo, en Champions. Las victorias, el partido ante el Atlético con mi familia en la grada. ¡Todo!”

¿Y el peor?

“La semana fatídica de Barça-Barça- no se me va a olvidar tampoco”.

Si le dicen en agosto que iba a estar jugando en marzo el derbi, los Clásicos y contra el Ajax, ¿qué habría pensado?

“¡Que está loco! Son cosas que no piensas en el momento. Es que yo hace un año estaba jugando en el Castilla, en el Logroñés… ¡quién iba a pensar que iba a estar yo en el Real Madrid! Es motivo de alegría inmensa, y de orgullo. Por mí y por mi familia, que ha sacrificado muchas cosas para que esto sea posible”.

¿Y si le dicen en marzo que ahora en el club estarían detrás de Mendy para reforzar su misma posición?

“Bueno, es que hay muchos rumores. Tengo que estar al margen. Eso es cosa de la dirección del club. Sé que el club está muy contento por lo que he hecho este año y confío en mí, en lo que he hecho, en el entrenador, en mi contrato… creo que vamos a llegar a buen puerto”.

Dice que se quiere quedar en el Real Madrid el año que viene sí o sí, ¿qué le ha dicho Zidane en persona?

“Lo que hablamos el míster y yo es confidencial, pero sí que me fui muy contento de las dos reuniones que tuvimos. Y con la opinión del club estoy muy tranquilo”.

Y si este verano le proponen una cesión, ¿qué diría?

“Ya se vería. Mi objetivo es quedarme en el Real Madrid, pero ya se vería todo. El verano es muy largo. Todo puede pasar. Pero yo estoy muy tranquilo”.

Si finalmente tuviera que salir, ¿le gustaría más quedarse en o salir al extranjero?

“Tengo ofertas de fuera, de Europa. Preferiría el extranjero. Pero sobre todo, prefiero el Real Madrid”.

¿Necesita el Real Madrid una revolución en su plantilla?

“Eso es algo muy grande. Al final, parece que va a venir un equipo de fútbol entero. Es un tema que a mí no me concierne. Estoy muy contento con mis compañeros. Sabemos que podemos dar mucho más. Y todo el que venga será bienvenido”.

Ya por último, conociendo al vestuario y al entrenador, ¿apostaría a que el Real Madrid gana un título el año que viene?

“Sí, sí. ¡100%! Ganamos uno de los tres títulos grandes el año que viene 100%”.