Sergio Ramos, sobre la victoria ante el Sevilla: "Es justo el resultado, supimos aprovechar las ocasiones"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, habló para Movistar después del triunfo ante el Sevilla

El jugador del , Sergio Ramos, pasó por los micrófonos de 'Movistar' tras la victoria del equipo blanco ante el por un gol a cero. El defensa repasó todo lo que tuvo que ver con el encuentro y analizó la situación.



"Sabíamos de la dificultad del partido, es uno de los campos más complicados de La Liga y hacía años que el equipo no ganaba aquí. Veníamos con una mentalidad muy fuerte, de intentar cometer los menores errores posibles. Ha sido un partido de pequeños detalles, salvo alguna ocasión a balón parado. Por parte de ellos, ha estado muy controlado", comenzaba el camero.

"Hoy hemos defendido como un bloque muy compacto, a pesar de que el Sevilla tenía la posesión, supimos bascular de una manera que no dejábamos espacios, y en ese sentido, la que hemos tenido la hemos sabido aprovechar. En definitiva, el resultado es justo, nos llevamos los tres puntos y ahora a estar tranquilos anímicamente una semana después de todo lo que se habla", analizaba Ramos, sobre un encuentro en el que el Real Madrid consiguió una victoria fundamental, después de varias temporadas sin llevarse los tres puntos del Sánchez Pizjuan.

Otro de los temas por los que fue cuestionado el capitán merengue fue por el hambre, y si el Real Madrid fue con rabia después de la derrota en París. Ramos fue claro y prudente al respecto.



"El Madrid siempre tiene hambre, y rabia por ganar. Es verdad que hacía tiempo que las cosas no salían como las veníamos trabajando, pero somos un equipo muy optimista, que sigue con la mentalidad de seguir creciendo, y a pesar de que es muy pronto, el equipo va rodando mejor e intentaremos ir a más. Hay que tener un poco de calma, que esto es muy largo. Estamos empatados a puntos con el Athletic en la tabla, y a seguir sumando de tres en tres, a mejorar como equipo y a seguir aprovechando las ocasiones de gol, como hemos hecho hoy", continuó Ramos tras el choque.

Si hay un tema que ha ido sonando en los últimos tiempos en el Real Madrid ha sido la famosa 'falta de intensidad' que se achacaba a los malos resultados como causa de la situación. Ramos también analizó este concepto.



"No sé si concretamente, pero cuando hablas de intensidad, hablas de esos pequeños detalles, de todos los duelos individuales que hay que ganar, de esas ganas... En definitiva, el equipo ha venido con ganas de llevarse los tres puntos y es justo el resultado", afirmó el '4' del Real Madrid.

Sobre los pitidos de la afición del Sevilla a un ex-sevillista como es Ramos, el jugador blanco también tuvo palabras para comentar la situación. "Es algo que por mucho que intente cambiar, todavía hay gente que no lo entiende, pero no quiero ser noticia cada vez que baje. En función de que vaya pasando el tiempo, espero que baje. Si algún día hice algo por lo que se hayan sentido ofendidos, pido las máximas disculpas. Nunca he hecho nada para ofenderles", finalizó-.