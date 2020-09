Sergio Ramos, sobre las manos de Marc Bartra: "Me pilló lejos"

El capitán del Real Madrid, autor del gol de la victoria tras marcar de penalti, admite que "no puedo hacer juicios" por las manos de Bartra.

Sergio Ramos atendió a las cámaras de Movistar tras el partido y repasó varias cuestiones tras la victoria del a domicilio del por 2 a 3. El camero marcó desde los once metros el gol de la victoria de su equipo.

Sergio Ramos: "Después de esa primera parte el equipo ha salido con ganas de remontar el partido. Nos vamos con una gran segunda parte donde hemos dominado". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SvkyVk3HVW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) September 26, 2020

Falta de fichajes

"De nada vale lamentarse. Tenemos que dar la cara con los que estamos, pero no vamos a vivir de un fichaje".

Otra rebaja salarial

"No depende de nosotros. Ya lo hicimos para que todos cobraran, ayudamos a nuestro club, que es lo que debemos con el poder y repercusión que tenemos. No decidimos, eso es cuestión del Gobierno y quedan mucha".

Polémica

"Tendría que volver a verlo, me pilla algo lejos y no puedo hacer juicios. Nada puede cambiar, eso es fútbol. El árbitro está para hacerlo mejor posible y no creo que nada sea intencionado".