Sergio Ramos no quiso "salir en la foto" con el Gobierno

Según informó ‘El Larguero’ de la Cadena SER, el capitán del Real Madrid se negó a reunirse con Sanidad y fue sustituido por Dani Carvajal

Sorprendente. Sergio Ramos, capitán del , ni quiso estar en la reunión telemática con los representantes del Gobierno, Irene Lozano, Salvador Illa y Fernando Simón, porque no quería salir en esa foto, tal y como informó el programa 'El Larguero' de la Cadena SER. Ramos no acudió a la reunión con Irene Lozano, Fernando Simón y Salvador Illa porque no quería salir en esa foto

Según la SER, el Real Madrid no ha estado en esa reunión por motivos personales, que tienen que ver con diferentes discrepancias sobre cómo se han llevado los dos últimos meses de negociación.

Gerard Piqué, Carvajal, Koke e Illarramendi, representación de los futbolistas en la reunión con Sanidad

La reunión tenía como objetivo que los miembros del Ministerio de Sanidad conocieran de primera mano el sentir de los jugadores, Ese fue el contexto de la reunión con celebrada entre el ministro de Sanidad del Gobierno de , Salvador Illa; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de dicho ministerio, Fernando Simón; la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, y varios futbolistasde Primera.

La reunión, promovida por el CSD, contó con varios capitanes. Entre ellos, Gerard Piqué (FC Barcelona), Jorge Resurrección "Koke" (Atlético de Madrid), Asier Illarramendi (Real Sociedad) o Daniel Carvajal (Raal Madrid), que sustituyó en la reunión a Sergio Ramos.