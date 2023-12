Sergio Ramos explota contra el arbitraje tras el Lens 2-1 Sevilla: "Lo de hoy ha sido escandaloso, no sé qué pasa con nosotros"

El central español, autor del gol del equipo hispalense, se mostró enfadado con los colegiados tras la derrota en Francia.

Sergio Ramos ha explotado contra el arbitraje tras la derrota del Sevilla en casa del Lens por 2-1, resultado que dejó al equipo de Diego Alonso fuera de las competiciones europeas (ya estaba eliminado de la Champions y tenía que ganar para meterse en la Europa League).

"Lo de hoy ha sido escandaloso, no sé qué pasa con nosotros", 'rajó' del arbitraje el central de Camas, autor del gol sevillista, en declaraciones realizadas para "Movistar" a pie de campo. “El penalti es una locura, solo lo ha visto el árbitro. No nos agarramos a decisiones arbitrales pero es escandaloso”, comentó visiblemente enfadado.

Estas fueron las declaraciones del ex del Real Madrid a "Movistar":

Eliminación: “Estamos muy jodidos como siempre que se cae eliminado de una competición. Teníamos una oportunidad muy bonita de ganar aquí y meternos en la Europa League pero bueno. Creo que hoy hemos hecho un partido muy completo a pesar de la derrota. Venimos con 15 jugadores, ocho chavales y dar la cara jugándote lo que te juegas no es nada fácil”.

Sevilla: “Venir aquí con 15 jugadores, ocho canteranos y salir jugándote lo que te juegas no es nada fácil. Es para sentirse orgulloso de los que hemos venido. Nos ha salido como ha salido pero por lo menos la conciencia nos la llevamos tranquila de habernos dejado los huevos dentro del campo, que es lo mínimo que nos exige nuestro escudo, nuestro orgullo y nuestro honor

Árbitro: “Me echaba las manos a la cabeza viendo el penalti. Es una locura. Es un penalti que solo ha visto él. No solemos agarrarnos a decisiones arbitrales pero creo que lo de hoy ha sido escandaloso. No sé que pasa con nosotros, si es el respeto u otra cosa pero son muy determinantes las pequeñas cosas que suceden en este tipo de partidos. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Te pones por debajo y el equipo sigue dando la cara. No se puede estar feliz evidentemente. Entendemos el dolor y la frustración de la afición, es normal que estén enfadados con nosotros”.

VAR: “Siempre fui defensor del VAR porque la tecnología está para ayudar a árbitros que tienen que tomar decisiones muy difíciles en segundos. Le reclamábamos que por qué no lo chequeaba. Es para echarse las manos a la cabeza”.