Sergio Ramos: "Aunque a algunos nos quieran retirar, nos quedan muchos años de fútbol"

El capitán cumplió 167 encuentros con España, empató a Casillas y dijo que espera llegar a los 200.

Sergio Ramos jugó este domingo ante las Islas Feroe y llegó a 167 partidos con la Selección española, igualando el récord de Iker Casillas. Además, se quedó a sólo nueve del récord europeo, propiedad del italiano Gigi Buffon, y a sólo 17 del récord mundial, que pertenece al egipcio Ahmed Hassan. Después del 4-0 de La Roja, el capitán habló para los medios de comunicación y aseguró que su objetivo es "llegar a los 200" compromisos vestido de rojo.

"Me encuentro bien, sigo teniendo ilusión para seguir viniendo a la Selección. El objetivo son 200, no sólo superar al egipcio", sentenció Ramos ante los microfónos de la prensa. "Es un reto difícil haberle igualado. Es un premio y una alegría. Son años de esfuerzo. Le lo brindo a Luis Enrique y a Quini".

Y añadió: "Tuve la oportunidad de debutar muy joven y de tener confianza de todos los entrenadores. Las lesiones me han respetado. Igualarlo es un privilegio porque es un amigo. Ojalá pueda defender este escudo mucho más".

"Las estadísticas están para superarlas. Me gustaría ir partido a partido. Me despierto cada día con mucha ilusión por seguir mejorando. Ojalá me acompañe el ímpetu con el que me levanto. Quiero ponérselo complicado al que quiera superarlo", señaló.

Enhorabuena por esos 167 partidos amigo!! Espero que sean muchos más. Grandes momentos los que hemos vivido con la @SeFutbol. 🇪🇸 🔝 @sergioramos pic.twitter.com/KDbulbWiNh — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 8, 2019

Además, sobre el , dijo que "la Champions es una buena oportunidad para ponernos a prueba y seguir creciendo. Si pensase que he cumplido todos mis sueños me habría retirado. Me gusta resetearme cada año y volver con ilusión. Después del año desastroso del año pasado tengo ganas de volver a levantar una Champions este año".

"Uno nunca sueña con algo que está tan lejos, más cuando se trata de fútbol, que pasan muchas cosas. Me gusta disfrutar año tras año, y a raíz de ello ya se verá. Soñaba con ser campeón y lo pude disfrutar. Y aunque a algunos nos quieran retirar, nos quedan muchos años de fútbol. No sólo a mí, sino a varios que tenemos de 30 años para arriba", agregó.

Consultado por si le desgasta llevar los brazaletes del Real Madrid y de la Selección, Ramos comentó: "El brazalete no me desgasta. Es una responsabilidad, pero lo llevo con la seriedad que requiere. A veces te gusta desconectar y apagar el móvil, pero por lo demás me siento orgulloso. Representar a tu selección y al mejor club del mundo es un honor".