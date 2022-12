Por qué Sergio Busquets anuncia que no volverá a jugar con la Selección España y se retira

El de Badía anuncia su decisión de abandonar la selección española después de 13 años

Sergio Busquets ya ha tomado una decisión sobre su futuro con la selección española. No volverá a vestir la camiseta de "la Roja". Y por tanto, el mediocentro del FC Barcelona no disputará la próxima Eurocopa de Naciones de 2024. Así lo anunciaba la propia RFEF en sus redes sociales, a través de un vídeo agradeciendo a 'Busi' su trayectoria con España.

El propio Busquets, a través de un anuncio en su cuenta oficial en Instagram, ha dado los motivos de su adiós a la selección. Su comunidado reza así: "Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección. Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs", explica.

'Busi' añade: "Y cómo no a todos y cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos. No me quiero olvidar de ningún miembro de la expedición, que estando en un segundo plano han sido igual de importantes (fisios, doctores, utilleros, delegados, nutricionistas, staff, prensa, seguridad, viajes, etc...) y a todas las personas y trabajadores que se han cruzado en mi camino y lo han hecho tan especial", explica el futbolista de Badía.

Campeón del Mundo y de Europa: Se va con 143 partidos internacionales

El centrocampista, campeón del Mundial 2010 y de la Eurocopa 2012, se despide de España después de 143 partidos. La RFEF agradeció al jugador del Barça su contribución. Sergio Busquets, leyenda viva del fútbol nacional, anunció que su etapa con la selección absoluta llega a su fin.

Intentaron convencerle sin éxito para estar en la Eurocopa

El debut de Busquets llegó en Turquía, en 2009, con 20 años. Esa noche, el equipo venció en Estambul (1-2) y enderezó su clasificación para el Mundial de 2010. Sergio fue pieza básica para Del Bosque en el Mundial de 2010 y en la posterior Eurocopa de 2012, ambas, selladas con el triunfo de España. A pesar de que el ex seleccionador Luis Enrique y varios de sus compañeros quisieron convencerle para seguir en la selección española hasta la próxima Eurocopa, Busquets ha decidido retirarse de la selección. Lo deja una leyenda.

Rubiales valora la figura de Busquets con España

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, apuntó: "Conozco a Sergio y a su familia desde que él tenía 11 años cuando compartí vestuario con su padre en el Lleida. Me une una gran amistad con sus padres y en ocasiones el corazón puede restar objetividad a mis palabras: tampoco lo pretendo, Sergio es un jugador que va a trascender generaciones por su inmenso legado", dijo.