Sergio Aquino, el mediocampista inoxidable de Libertad

El volante nacido en Argentina cumplió 40 años y sigue vigente en el fútbol guaraní de Primera División.

Sergio Aquino es dueño de varios récords en su carrera, como el de mayor número de presencias en la y la .

También es cómodamente el que más juegos disputó en los torneos paraguayos con más 700 y es el que más títulos consiguió, con 18.

Pese al paso del tiempo, el ‘Patito’ juega seguido y es el líder del plantel de Libertad, que ahora dirige el argentino José Chamot.

“Estoy contento por cumplir un año más de vida y poder continuar haciendo lo que me gusta”, comentó Aquino a la AM780 de Asunción.

“Libertad es mi casa, en cada rincón he llorado y reído; disfruto al máximo cada entrenamiento, en cada partido. Trato de transmitir a los chicos la disciplina, la humildad y el sacrificio. Siempre disfruto como si fuera lo último que hago, no solo en los partidos y en las prácticas, sino también en la vida”, agregó.

El jugador recordó sus inicios en Cerro Porteño y los momentos complicados que vivió antes que despegara su carrera profesional.

“Jamás me olvido de mis raíces. Vengo de una familia humilde y hoy en día tengo lo que quiero; pude ayudar a mi familia. Tengo a mi mamá y a mi papá, los puedo disfrutar todavía y darle todo lo que se merecen. Me pone feliz seguir con las mismas fuerzas y ganas; agradezco a Dios tener salud y hacer lo que me gusta”, señaló.

Pero Sergio Aquino tiene al alcance de la mano la posibilidad de batir otro récord, uno muy especial; jugar un partido de Primera División con un integrante de su familia.

“Tengo un hijo que juega en las inferiores de Libertad, es volante zurdo. Sería un sueño jugar con mi hijo (risas). No le quiero meterle presión, por eso no voy a ver sus partidos", comentó.

Libertad, el equipo que lo tiene como capitán, pelea el título del torneo Clausura con Olimpia.