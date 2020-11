Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2020: Clasificados, partidos, fechas y sistema

El último paso hacia al título ya espera por sus protagonistas. Las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2020 prometen altas emociones con los cuatro equipos que logren avanzar desde la ronda previa, la cual se definirá este fin de semana, entre sábado y domingo.

La presencia de grandes equipos como , América, Junior, Santa Fe y Deprotivo Cali aumenta la expectativa de los aficionados que vivirán un intenso mes de diciembre con la recta final del campeonato.

En Goal te contamos todo lo que tienes que saber sobre las instancias semifinales del torneo.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world