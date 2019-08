Semifinales de la Copa Libertadores 2019: cuándo son, cruces y equipos

El torneo de clubes más importante del continente llega a su instancia más atractiva.

La Copa Libertadores 2019 entra en su etapa más decisiva y apasionante, en la que sólo quedan en pie los mejores equipos del continente. Luego de los cruces de octavos y cuartos de final, será el turno de las semifinales, instancia en la que los cuatro clasificados buscarán meterse en la gran final a partido único que se disputará en Santiago de .

DÍAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES

Si bien resta la confirmación definitiva de los días y horarios para cada partido, los encuentros de ida de las semifinales se disputarán entre el 1, 2 y 3 de octubre, mientras que las revanchas serán entre el 22, 23 y 24 de octubre.

CLASIFICADOS

Hasta el momento, tienen chances de meterse en semifinales los ocho equipos que están disputando los cuartos de final:

River

Palmeiras

Liga de Quito

Internacional (PA)

Cerro Porteño

Boca

Flamengo

Gremio

CRUCES Y RESULTADOS

Para las semifinales, al igual que ocurrió en cuartos, las llaves quedaron definidas desde el sorteo de los octavos.

Cruces de cuartos de final:

S1 River vs. Cerro Porteño (la ida el 22/8 a las 19.15; la vuelta el 29/8 a las 19.15)

S2 Liga de Quito vs. Boca (la ida el 21/8 a las 19.15; la vuelta el 28/8 a las 19.15)

S3 Gremio vs. Palmeiras: Ida 0-1 ; la vuelta el 27/8 a las 21.30)

S4 Flamengo vs. Internacional (la ida del 21/8 a las 21.30; la vuelta el 28/8 a las 21.30)

Cruces de semifinales:

Ganador S1 vs. Ganador S2

Ganador S3 vs. Ganador S4

LOCALÍA

Los equipos con mejor performance en la fase de grupos, y por lo tanto menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 en el sorteo de los octavos de final, definirán sus partidos de semifinales en condición de local.