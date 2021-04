Semifinales de la Copa América 2021: cuándo son, en qué estadios y posibles selecciones

Los cuatro mejores combinados de la CONMEBOL definen a los equipos que llegan a la final.

La Copa América tardó en llegar pero luego de mucha espera por fin da inicio su edición 2021.

Los 10 combinados que integran la CONMEBOL están hambrientOS de gloria, por lo que pelearán hasta el final para alcanzar el anhelado trofeo que los catapulte como los mejores del continente.

Por esa razón, en Goal te dejamos desde ya la fecha de inicio de las semifinales, selecciones participantes, dónde y cuándo se llevan a cabo cada uno de los partidos y los conjuntos que avanzan a la gran final.

Mundiales, Copa América y Copa Confederaciones. El ranking de títulos de las Selecciones de CONMEBOL. Brasil mira a todos desde arriba. 👑 pic.twitter.com/vy7gDl13v7 — Goal en español (@Goal_en_espanol) November 12, 2020

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS SEMIFINALES POR LA COPA AMÉRICA?

Los encuentros de la etapa de semis se llevan a cabo el 5 y 6 de de julio del 2021. Las llaves y las sedes ya están definidas, solo resta por ver qué selecciones jugarán.

EQUIPOS CLASIFICADOS

Aún están por confirmarse, pero los cuatro mejores de cada grupo avanzan a cuartos y los que ganen el duelo a partido único pasan a semifinales.

Grupo A: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay

Grupo B: Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú.

PARTIDOS, HORARIOS Y SEDES

Para entender las llaves, la primera semifinal la jugarán las selecciones ganadoras de los cuartos de final 2A vs. 3B (CF1) y 1A vs. 4B (CF2). El segundo encuentro lo disputan los equipos que ganen la serie de 2B vs. 3A (CF3) y 1B vs. 4A (CF4).

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 5/07/2021 20:00 Ganador CF1 vs. Ganador CF2 Estadio Monumental, Buenos Aires 6/07/2021 20:00 Ganador CF3 vs. Ganador CF4 Estadio Atanasio Girardot, Medellín

*Los horarios corresponden a la hora local de Argentina y Colombia, según la sede.