Semifinales de la Copa América 2019: cuándo son, cruces y posibles selecciones

Dos clásicos continentales podrían definir los lugares para la final del certamen en Brasil.

La Copa América 2019 ya está en zona de eliminación directa y cuatro de las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final quieren meterse entre los cuatro mejores equipos del continente.

Las rondas decisivas son el momento más importante y emotivo de un torneo. Por eso en Goal te contamos todo lo que debés saber acerca de la próxima ronda del certamen continental que se está disputando en .

CUÁNDO SON

Las semifinales de la se disputarán el martes 2 de julio y el miércoles 3.

EQUIPOS CLASIFICADOS

No hay equipos clasificados a semifinales ya que los cuartos de final todavía no están en juego.

CÓMO QUEDARÍAN LAS SEMIS AL MOMENTO

El ganador de Brasil - 3° del Grupo B/C vs el ganador de -

El ganador de - 2° del Grupo C vs. 1° del Grupo C - Perú

FECHAS, SEDES Y CRUCES DE SEMIFINALES

Martes 2/07: El ganador de Brasil - 3° del Grupo B/C vs el ganador de Argentina - Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Miércoles 3/07: El ganador de Colombia - 2° del Grupo C vs. 1° del Grupo C - Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)