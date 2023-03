Selección España vs. Noruega en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa de la fase clasificación a la Eurocopa Alemania 2024

El ciclo de Luis de la Fuente se inicia en La Rosaleda y te lo contamos al detalle.

La Selección España empieza este sábado 25 de marzo su aventura con Luis de la Fuente en el banquillo. Lo hace La Roja recibiendo en La Rosaleda (Málaga) a una Selección de Noruega que no podrá contar con su principal estrella, el delantero del Manchester City Erling Braut Haaland.

La agenda de la Selección, aquí

Tras la prematura despedida del Mundial de Qatar 2022, con Luis Enrique Martínez a los mandos, ahora la Selección España comienza una nueva era bajo las órdenes de Luis de la Fuente en un compromiso correspondiente a la Fase de Clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024.

En este artículo, te vamos a contar en directo y minuto a minuto todo lo que ocurra en el encuentro que se disputa esta noche en casa del Málaga: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa.

Reacciones y ruedas de prensa

Cuando termine el partido...

Minuto a minuto del España vs. Noruega

Actualiza la página para ver más fotos, vídeos y noticias del partido.

¡¡En breve arranca el encuentro!! La Rosaleda es una olla a presión en sí misma y tiene ganas de ver fútbol de quilates.



Por su parte, el rival de hoy, Noruega, no puede contrar con Haaland, su máxima estrella. Pese a ello presenta un once de garantías con Nyland, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes, Berge, Sorloth y Elyounoussi. Dos conocidos de la afición española como el delanterio Sorloth y el centrocampista Odegaard, ahora en el Arsenal, estará en La Rosaleda.



España parte con Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Merino, Rodri, Olmo, Aspas, Gavi; Morata. Muchas novedades respecto a la última alineación que sacó Luis Enrique en su último partido, en el Mundial frente a Marruecos en diciembre.

Ya está el primer once de Luis de La Fuente para este partido.

¿Cómo fue el debut de los entrenadores de la Selección?

Luis de la Fuente, en La Rosaleda, se estrenará como nuevo entrenador de la Selección de España. Su rival: Noruega, un partido correspondiente a la clasificación para la Euro 2024. Su responsabilidad es enorme. Su presión, también. En los últimos 35 años, el único técnico de La Roja que debutó con una derrota fue Luis Suárez, en 1988, en un juego frente a Yugoslavia. Repasamos cómo fueron los debuts de los entrenadores de la Selección.

¿Por qué no juega Haaland?

El delantero del Manchester City es la principal ausencia de Noruega y aquí te contamos la razón.

¿Cuándo y dónde es el España vs. Noruega?

PARTIDO España vs. Noruega FECHA Sábado, 25 de marzo ESTADIO La Rosaleda (Málaga) HORARIO 20:45



¿Dónde ver en directo el España vs. Noruega?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE RTVE Play RTVE.es 20:45 Sudamérica ESPN Star+ ARG: 15:45, CHI: 14:45, COL: 13:45 México Sky Sports 13:45

Alineaciones del España vs. Noruega

España (1-4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Laporte, Nacho, Balde; Rodri, Merino; Dani Olmo, Iago Aspas; Morata

Noruega (1-4-3-3): Nyland; Pedersen, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes/Thorsby; Sorloth, Strand Larsen y Elyounoussi