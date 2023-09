Selección España femenina: ¿Por qué Athenea del Castillo y Claudia Zornoza se desmarcan de las campeonas del mundo y no firman el comunicado?

Son 39 campeonas del mundo las que firman un comunicado pidiendo cambios estructurales y se niegan a ir con España; Athenea y Zornoza no firmaron.

Este viernes, a pocos minutos de que Montse Tomé tuviera que hacer pública la lista de convocadas para los partidos de la Selección España de cara a los partidos con Suecia y Suiza de la UEFA Nations League, 39 futbolistas españolas confirmaron a través de un comunicado su postura de no ser convocadas con 'la Roja'. Sin embargo, dos jugadoras campeonas en Australia-Nueva Zelanda se desmarcaron del resto y, por diferentes motivos, no han firmado el comunicado. Ellas son Athenea y Claudia Zornoza.

Selección España femenina: ¿Por qué Athenea y Claudia Zornoza se desmarcan de las campeonas del mundo y no firman el comunicado?

En el comunicado, que ha sido subido por Alexia Putellas, Lola Gallardo y varias futbolistas más a sus cuentas de Instagram, 39 jugadoras (21 de ellas mundialistas) piden "la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y de la secretaría general, y la reestructuración del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad".

Cabe recordar que negarse a ir con España podría tener consecuencias legales. Y es que la Ley del Deporte en este país las obliga a aceptar el llamado de la Selección. Evidentemente, quienes firmaron el comunicado lo saben y tendrán alguna estrategia para contrarrestar el posible castigo.

Sin embargo, Claudia Zornoza y Athenea del Castillo (ambas del Real Madrid), dos de las campeonas, no aparecen entre las firmantes y todavía se desconoce la razón por la que eligieron desmarcarse del resto de sus compañeras. Se espera que en las próximas horas se pronuncien al respecto y expliquen su decisión.

La decisión de Claudia Zornoza, de 32 años, tiene que ver con que la futbolista del Real Madrid quiere centrarse en su club y en su futuro profesional fuera del fútbol. "Ya había tomado la decisión de retirarme de la Selección antes del campeonato del Mundo", escribió en un comunicado publicado en sus redes este viernes. "Me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la Selección cambie de una vez por todas".

"Ha llegado el momento de decir adios y centrarme en mis objetivos con el Real Madrid. Deseo con todas mis fuerzas que de una vez por todas la estructura de toda la Selección cambie para que esté a la altura de nuestros logros", agregó Zornoza.

Como sea, lo que era unánime parece ahora no serlo. Consejos familiares, cuestiones de patrocinadores, de sindicatos. Decisiones difíciles de tomar y que no dependen simplemente de la voluntad de cada internacional. Fueron horas de mullas llamadas, de ver si sí o si no.

Este es el comunicado íntegro:

"Las jugadoras de la Selección Nacional Absoluta, recientes campeonas del mundo, así como sus compañeras, desean manifestar tal y como lo hicieron el 25 de agosto de 2023, su enorme descontento tras los hechos acontecidos en la entrega de medallas en la Copa Mundial femenina y la posterior asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Los hechos que desgraciadamente todo el mundo ha podido ver no son algo puntual y van más allá de lo deportivo. Ante estos actos debemos tener tolerancia cero, por nuestra compañera, por nosotras y por todas las mujeres.

Tras varias semanas después de lo ocurrido, se quiere poner en conocimiento público la realización de diversas reuniones con la REF en las que se ha expresado de manera clara y contundente por parte de la plantilla los cambios que entendemos que son básicos para poder avanzar y llegar a una estructura que no tolere ni forme parte de hechos tan denigrantes.

Las jugadoras de la selección española en todo momento hemos tenido una actitud abierta al diálogo, buscando transmitir unos motivos claros y argumentados que entendemos necesarios para poder realizar nuestro trabajo al máximo nivel con el respeto que merecemos.

Los cambios especificados a la REF se basan en la tolerancia cero ante esas personas que desde un cargo dentro de la REF han tenido, incitado, escondido o aplaudido actitudes van contra la dignidad de las mujeres. Creemos firmemente que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la REF y en concreto, en el área del fútbol femenino. Todas estas personas entendemos que deben estar lejos del sistema que debería protegernos y que por desgracia se aleja mucho de una sociedad avanzada.

Por lo expuesto anteriormente, desglosamos de manera detallada los cambios solicitados para que este tipo de actitudes no vuelvan a suceder, y con el fin de tener una transparencia absoluta:

Reestructuración del organigrama de fútbol femenino



Reestructuración del gabinete de la presidencia y Secretaría general



• Dimisión del presidente de la REF



• Reestructuración del área de comunicación y marketing



• Reestructuración de la dirección de integridad

A día de hoy, tal y como hemos transmitido a la RFEF, los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el fútbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento.

Queremos acabar este comunicado expresando que las jugadoras de la selección española somos jugadoras profesionales, y lo que más nos llena de orgullo es el vestir la camiseta de nuestra selección y llevar a nuestro país siempre a los puestos más altos. Por ello, creemos que es el momento de luchar para mostrar que estas situaciones y prácticas no tienen cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad, que la estructura actual necesita cambios y lo hacemos para que las próximas generaciones puedan tener un fútbol mucho más igualitario y a la altura de lo que todos merecemos.

Ivana Andrés



Aitana Bonmati



Alba Redondo



Alèxia Putellas



Catalina Coll



Enith Salón



Esther González



Irene Paredes



Irene Guerrero



Jennifer Hermoso



Laia Codina



María Pérez



Mariona Caldentey



Maria Isabel Rodriguez



Oihane Hernández



Olga Carmona



Ona Batlle



Salma Paralluelo



Rocío Gálvez



Teresa Abelleira



Elene Lete



Fiamma Benítez



Inma Gabarro



Eva Navarro



Marta Cardona



Maite Oroz



Jana Fernández



Patricia Guijarro



Lola Gallardo



Nerea Eizagirre



Ainhoa Moraza



Maria León



Sandra Paños



Claudia Pina



Amaiur Sarriegi



Leila Ouahabi



Laia Aleixandri



Lucia García



Andrea Pereira

#SeAcabó".