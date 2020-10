Selección Colombia: Queiroz aseguró que va a cambiar el equipo para enfrentar a Chile

Para Queiroz lo más importante es el equipo, más allá del momento individual de algunos:

La estrategia gira en torno a cada jugador:

Queiroz simplifica el fútbol:

"El fútbol para mi es algo sencillo. No me gusta complicar el fútbol. Me gusta que los jugadores entren al campo y disfruten el fútbol. Lo más importante es que los jugadores que jueguen mañana estén con confianza y podamos jugar bien al fútbol. Que sepamos cuándo defender y cuándo atacar".

Todo el respeto para la selección chilena:

Equipo que gana sí se debe cambiar:

"Equipo que gana no se cambia, es una actitud muy conservadora. tenemos es que prepararnos para el próximo rival, uno no se puede quedar celebrando el partido anterior, si no cambias, ellos aprovechan eso. Tenemos es que trabajar para ser mejores, tenemos que trabajar en ataque y defensa. Lo de 'equipo que gana no se cambia' es un pensamiento muy conservador, todo lo contrario cuando se gana, es cuando más se debe cambiar. Contra Chile será otra partido y tenemos que estar muy bien preparados"