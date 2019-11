Selección Colombia : Cómo llegan los convocados de Queiroz a los amistosos ante Perú y Ecuador

Con goles, asistencias y buen nivel llega la mayoría de los 23 llamados por el DT para los partidos del año.

La Selección Colombia continúa con el proceso de preparación para afrontar 2020 y la Eliminatoria Sudamericana rumbo a 2022. De a mano de Carlos Queiroz el cuadro cafetero se pone a punto y en esta fecha FIFA de noviembre se medirá ante Perú y en tierras estadounidenses.

La presentación en Copa América de 2019 y los últimos amistosos han dejado muy buenas bases e ilusión sobre lo que puede hacer el equipo cafetero en el futuro. Sin embargo, tiene todavía mucho por mejorar y es por ello que el Míster quiere probar variantes para cuando llegue la competencia oficial.

Tras jugar con sus respectivos equipos este fin de semana, los 23 convocados por Queiroz se irán sumando a la concentración nacional en Estados Unidos.

El duelo ante Perú se disputará jueves 14 de noviembre en el Hard Rock Stadium de Miami, posteriormente el equipo viajará a New York para enfrentar a Ecuador en el Red Bull Arena.

En Goal repasamos cómo llegan los jugadores a la Selección Colombia para los amistosos.

ARQUEROS

DAVID OSPINA: El número 1 de la Tricolor llega a los amistosos con solo 360 minutos en toda la temporada. El buen momento de Meret lo ha relegado al banco, pero el fin de semana tuvo la oportunidad de jugar y él respondió de buena manera sacando por primera vez en la temporada el arco en cero ante el .

ALDAIR QUINTANA: Alterna el arco en con José Cuadrado. Ha disputado seis partidos en el segundo semestre (5 de Liga y 1 de Copa). El fin de semana reapareció en el once de Osorio para la victoria del Verdolaga 3-1 sobre Cúcuta

EDER CHAUX: Figura de Patriotas, fue titular en casi todos los compromisos del equipo de Tunja en el campeonato local. Llega sin jugar desde hace un par de semanas pues su equipo no clasificó a los Cuadrangulares.

DEFENSAS

YERRY MINA: Tuvo tenido un inicio de temporada brillante, dejó atrás las lesiones y se ha consolidado en la titular del haciendo muy buenas presentaciones; suma casi mil minutos esta campaña. El fin de semana jugó los 90' en la victoria como visitante contra .

DAVINSON SÁNCHEZ: El de Caloto también tuvo un inicio de campaña brutal siendo titular con las primeras jornadas de la Premier League. Después sufrió una molestia de tobillo que lo complicó unas semanas pero se recuperó físicamente y también su puesto en el once de los Spurs. Suma 1.400 minutos. Este fin de semana jugó los noventa minutos en el empate de Tottenham contra Sheffield.

JOHN LUCUMÍ: Titular y de buenas presentaciones con el , tanto en la Liga de como en , donde incluso ha sido elegido dentro del XI ideal. Acumula 1.350 minutos esta temporada y el fin de semana jugó todo el encuentro en la derrota ante el Gent.

JEISON MURILLO: Volvió a la Selección sorpresivamente tras estar ausente en varias convocatorias. De a poco se ha ganado un puesto en y eso ha conquistado de nuevo a Queiroz. Suma 525 minutos, aunque el fin de semana se quedó en el banco y no participó en el empate con .

STEFAN MEDINA: Ha disputado todos los partidos de la temporada con , aunque lo ha hecho de central y no en la banda como lo usa Queiroz. Acumula casi de 1.400 minutos y el fin de semana fue titular en la goleada de Monterrey sobre Tijuana.

SANTIAGO ARIAS: Borrado en las pasadas convocatorias, el lateral paisa vuelve gracias las buenas presentaciones que ha hecho en los pocos partidos que ha disputado esta temporada en el Atlético Madrid (6: 4 en Liga y 2 en Champions). El fin de semana se quedó en el banco.

WILLIAM TESILLO: El ex Santa Fe sigue consolidado en León, donde hace las veces de central y lateral. Ha disputado 1.444 minutos en lo que va de la temporada. El domingo estuvo los 90 minutos en la victoria de su equipo sobre .

FRANK FABRA: Ingresó a la convocatoria a última hora en reemplazo del lesionado Johan Mojica. El ex DIM está completamente recuperado de su dura lesión de rodilla y de a poco ha llegado a su nivel habitual en Boca. Ha disputado 870 minutos en 90 partidos del rentado local y ha marcado dos goles. El fin de semana fue expulsado en el empate 0-0 ante Vélez.

VOLANTES

WILMAR BARRIOS: Figura y titular indiscutido en la medular del Zenit, es uno de los colombianos con mayor cantidad de minutos en lo que va de la temporada: más de 1700 en 20 partidos, incluyendo Champions y torneo local. jugó los noventa minutos en la victoria sobre el Tula.

MATEUS URIBE: Firme en la titular del Porto en todas las competiciones. En poco tiempo se convirtió en el motor del Dragón. Ha disputado 1.057 minutos esta campaña, incluyendo . Este fin de semana no fue tenido en cuenta por un problema disciplinario.

JUAN CUADRADO: Uno de los más experimentados de esta Selección, que viene de menos a más esta temporada en su club. Inició en el banco pero supo aprovechar las lesiones y se ha convertido en pieza clave de Sarri en la gracias a su versatilidad. Ha sido figura en todos los partidos que ha jugado, hasta en la Champions League. El fin de semana fue titular como lateral en la victoria 1-0 sobre el Milan.

JEFFERSON LERMA : A pesar del momento irregular del Bournemouth, viene haciendo buenos partidos en la medular de su equipo; suele ser titular y gracias a su entrega en el campo se ha ganado a la hinchada. Acumula 823 minutos disputados en la Premier League, pero este fin de semana no fue tenido en cuenta para el partido ante Newcastle.

LUIS DÍAZ: Otro que está pasando un muy buen momento. Porto apostó por su talento y no ha defraudado, sus gambetas ya sacan aplausos de la grada del Do Dragao. Aparte ya suma seis goles y cuatro asistencias en 17 encuentros. No fue tenido en cuenta por una sanción del club.

YAIRO MORENO: La gran novedad de la convocatoria pasada y no defraudó, por el contrario dejó una imagen positiva con la Tricolor. Es titular en el León, pero allí oficia como lateral izquierdo, desplazando a Tesillo a la zaga central. Suma 1.409 minutos en la temporada y llega a los amistosos con un gol ante Toluca el fin de semana

JAMES RODRÍGUEZ: No la pasa nada bien en el 10 de Colombia. Ha estado ausente en los últimos cuatro partidos del Merengue por una presunta molestia muscular nunca aclarada por el . Llega a la Selección con solo 422 minutos y un gol en 9 partidos.

STEVEN ALZATE: La gran novedad de la convocatoria para estos amistosos. Es un joven de 21 años con nacionalidad inglesa que empieza a brillar en el Brigthon de la Premier League y puede hacer las veces de volante mixto o extremo por izquierda. Suma 547 minutos esta temporada y este fin de semana estuvo los 90' en la derrota ante el .

DELANTEROS

LUIS MURIEL: Llegó a Atalanta tras no lograr consolidarse en el y Sampdoria. Su nivel tiene ilusionada a la hinchada de Bérgamo. Suma ocho goles en 10 partidos. El fin de semana fue titular en el empate 0-0 ante Sampdoria, pero no tuvo una buena presentación y dejó el campo al 63'.

ALFREDO MORELOS: Es el mejor delantero cafetero del momento. Llega a la Selección con 22 goles (9 en Liga, 2 en Copa de y 11 en Europa League) y siete asistencias ¡una bestia!. Este fin de semana se reportó con gol en la victoria 0-2 del Rangers sobre el .

ROGER MARTÍNEZ: El de más altibajos esta temporada, sobre todo en lo disciplinario, pues ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas por su comportamiento en el América de . Suma dos goles y seis asistencias en 1.369 minutos. En fin de semana ingresó en el segundo tiempo para la goleada 0-5 de las águilas sobre , ayudó con un pase gol.

STIVEN MENDOZA: La otro gran sorpresa de la lista de Queiroz. Es un extremo puro de 27 años que vive un excelente momento en el fútbol francés con el . Desde la última convocatoria ingresó en el radar del DT y lo terminó de convencer con su excelente nivel en el mes de octubre, que fue calificado el mejor jugador de su club. Suma 4 goles en un total de 619 minutos en esta temporada.