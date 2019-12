Selección argentina: Scaloni reconoció que sigue a Enzo Pérez y a Nacho Fernández

El técnico de la Albiceleste aseguró que "el tema de la edad no es un problema" y elogió a los dos futbolistas del Millonario. ¿Los citará?

El gran año del River de Marcelo Gallardo hizo que, entre otras cosas, varios representantes del plantel defiendan la camiseta de la Selección argentina. Y parece ser que la lista podría ampliarse, según reconoció Lionel Scaloni.

A los nombres de Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios se podrían agregar los de Nacho Fenrández y Enzo Pérez, quienes aún no fueron parte de las convocatorias del joven entrenador. "El tema de la edad no es un problema. Nosotros siempre dijimos que no le cerramos las puertas a nadie", comenzó dicendo Scaloni en charla con TyC Sports y destacó: "Enzo Pérez es un jugador válido, sabe jugar con la camiseta de la Selección y tiene un presente muy bueno. A los mejores jugadores los vemos: tenemos gente que va a ver los partidos y él es uno de ellos, como Nacho Fernández. Son jugadores importantes que alguna vez pueden formar parte".

Respecto a su equipo, el DT reconoció que ya tiene una base para jugar, al menos, el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. "La mayoría de los jugadores con que jugamos contra rivales importantes se repitieron ocho o nueve, hay sitios donde buscamos la mejor opción, una base del equipo la tenemos y es la misma desde que asumimos. Los partidos importantes que consideramos difíciles repetimos esa base", contó y redondeó: "Vamos a ir valorando y viendo de cara a lo que es mejor para el equipo. Hoy consideramos que esta base nos está dando resultados y alegrías. Por momentos es difícil retocar eso".