¿Vuelve a la Selección argentina? Mascherano se reunió con el Chiqui Tapia

El presidente de la AFA publicó una foto de su encuentro en China con el excapitán de la Albiceleste. ¿Le ofreció algún cargo al Jefecito?

Tan solo una foto alcanzó para que se disparen los rumores: Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicó en sus redes sociales una imagen junto a Javier Mascherano en y rápidamente surgieron las distintas versiones en torno a un posible regreso a la Selección argentina.

"Muy linda visita la que tuve hoy de Mascherano Aquí en Beijing. ¡Gracias Javier!", tuiteó el Chiqui, sin informar mayores detalles de por qué se encuentra en tierras asiáticas ni cuál fue el verdadero objetivo del encuentro con el Jefecito.

Tras la eliminación del Mundial de 2018, el mediocampista del Hebei Fortune se despidió de la Albiceleste. Sin embargo, su nombre sonó cada vez que se habló de un lugar vacante vinculado a la Selección, por lo que no se descarta que en la reunión en Beijing Tapia le haya ofrecido algún cargo a Masche.

No obstante, cabe destacar que a finales de febrero, el excapitán argentino había descartado la chance de ser entrenador de : "¿Si me animaría a agarrar como DT? No, ni loco. No es lo mismo estar adentro de la cancha que afuera, cambia muchísimo. Hoy en día me siento jugador, tengo ganas de seguir y no sé qué voy a hacer el día de mañana, no tengo claro qué voy a hacer".