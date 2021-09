Sébastien Thil, en Goal: "Tras el gol al Real Madrid sentí escalofríos"

El héroe del Sheriff rememora en exclusiva la victoria frente a los blancos y desvelan cómo prepararon el duelo buscando los puntos débiles del rival.

Sébastien Thil ya es historia del Sheriff Tiraspol y de la UEFA Champions League. El centrocampista luxemburgués es uno de los héroes de la victoria del club moldavo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Participó en el primer gol y selló la victoria de su equipo con un remate sublime a la escuadra de la portería de Thibaut Courtois pocos minutos antes del pitido final. El jugador revive para Goal el partido sólo unas horas después de su hazaña.

¿Qué había preparado el Sheriff Tiraspol para el partido en Madrid?

"Ya sea en nuestra Liga o en la Champions, abordamos los partidos de la misma manera. Después cambiamos nuestro juego si no tenemos posesión del balón y también sabemos que somos fuertes en las contras. Entonces, antes del partido, observamos al Real Madrid y cómo se posiciona defensiva y ofensivamente. Sabíamos que íbamos a tener algo de espacio detrás de la línea de ataque para presionar. Y así es como lo hicimos desde el principio".

¿Qué rol le asignó el entrenador?

"Mi papel era iniciar las rápidas transiciones ofensivas para lanzarnos hacia la potería. Analizamos eso en el vídeo. Nuestro objetivo era estar bien en posición defensiva y montar contras. Después, el entrenador nos dijo que no tuviéramos miedo, que jugáramos al fútbol sacando la pelota desde atrás En la primera parte supimos hacerlo, pero después fue difícil porque presionaron mucho".

Durante los últimos 30 minutos sufrieron mucho...

"Con un equipo como ese y jugadores de clase mundial, es difícil defender. En un momento, tuvieron oportunidades cada minuto. Después, también pueden estar contentos con el penalti, porque creo que si cae un jugador de nuestro equipo, el árbitro no lo pita, pero era del Real Madrid. Revisé el vídeo y para mí es 50/50. Algunos árbitros pitan este tipo de faltas y otros no".

Pero al final del partido, marcas un gol increíble. ¿Cómo fue?

"Con el balón a nuestro favor, veo que no hay nadie volviendo a su campo. Así que subí y el balón me llegó perfecto para mi pie izquierdo. Y ahí no me hago ninguna pregunta. O la mandas fuera del estadio o la pones en la escuadra y fue a la escuadra".

¿Cómo lo viviste?

"Francamente, fue una locura. Estaba feliz, corro por todos lados, sentí escalofríos. Después de eso, pensé para mis adentros que todavía había tiempo para jugar y que iba a ser muy largo, sobre todo porque después tuve calambres".

¿Cómo estaba en el vestuario después del partido?

"Hubo una verdadera euforia colectiva. En el vestuario, todo el mundo estaba feliz y de fiesta. Los teléfonos no paraban de sonar. Todos celebramos, porque todos los jugadores hicieron un gran partido, cuando veo por ejemplo la cantidad de paradas que hizo nuestro portero, por ejemplo, me sigue pareciendo increíble. No fuimos dos o tres jugadores los que ganamos. Fuimos fuertes juntos y por eso ganamos este partido".

También debe haber recibido muchos mensajes ...

"Sí, he recibido cientos de mensajes, incluso ahora, mientras hablamos, los recibo. Cada minuto, incluso cada segundo (risas). Mi móvil no para. No es la primera vez, porque con mi antiguo club en Luxemburgo eliminamos al Glasgow Rangers pero ahora aún más".

Con esta victoria, ¿están revisando sus objetivos al alza en la Champions?

"No, vamos partido a partido. No nos decimos a nosotros mismos que queremos terminar con diez u once puntos. Antes de cada partido, analizamos al oponente e intentamos ganar cada partido. Sabemos que los próximos cuatro partidos van a ser muy complicados".