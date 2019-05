Sebastián Abreu habla de su desafío con Santa Tecla

El uruguayo habló de su nuevo desafío en El Salvador.

Otra “locura salvadoreña” de Abreu. El nuevo técnico de Santa Tecla explicó sus sensaciones de su nueva experiencia en la Primera División de El Salvador, esta vez desde el banquillo. Debutó y ganó el título de Copa El Salvador 2018.19, el pasado martes.

“Los dirigentes me llamaron y me preguntaron si aceptaba el desafío de dirigir porque se iba Cristian pero ellos siempre tuvieron en claro que seguía siendo futbolista y para la próxima temporada, existe la posibilidad de una doble función. Quería que les quede claro que sigo siendo futbolista. Y les pedí “Si me van a hablar, primero me hablan como jugador”. Después, si optan por la doble función, se evaluará todo lo que viene desde la planificación de pretemporada hasta las competiciones”, dijo Abreu.

“Las conversaciones se estaban dando previo a la salida de Cristian para volver como jugador. Se va Díaz y al otro día me llaman. Y lo primero que se me ocurrió, que no sucedió, era entrar al estadio Las Delicias y dar la charla a los muchachos. Pero Las Delicias se está remodelando, entonces no pudo ser. También sabía que a tener aceptación y el cariño de la gente. Es lindo por todo lo que me ha tocado vivir cuando estuve fuera de El Salvador, en otros lugares, y la gente se enteró de la forma que me expresaba de este país. Y hablé lo que me tocó vivir. Tampoco que tenía que hablar de más para quedar bien. Entonces, llegar, ir a la calle, y que me digan “soy de tal equipo pero estoy contento de que vuelva al país” me alegra mucho, independientemente de que sean de FAS, Águila o Alianza”, agregó.