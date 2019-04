¿Se viene un pulso entre Jesurún y Queiroz por la sede de la Selección Colombia?

El entrenador de la Tricolor buscaría concentrar al equipo en otra ciudad, pero el presidente de la FCF no lo permitiría.

En los últimos días se viene cocinando una polémica que amenaza con convertirse en el primer "tire y afloje" entre la Federación Colombiana de Fútbol y Carlos Queiroz, nuevo entrenador del conjunto cafetero.

El, hipotético, cambio de sede para las próximas Eliminatorias rumbo a 2022 sería el tema que tensaría los ánimos entre el cuerpo técnico y los dirigentes de la Federación, pues según ha informado RCN: "El estratega portugués no desearía continuar usando a Barranquilla como sede del equipo, por motivos que se desconocen", ante lo que Ramón Jesurún no estaría de acuerdo bajo ninguna circunstancia.

El presidente de la Federación aseguró: “No sé de dónde salió, pero eso no es cierto. Jamás. Está claro que la sede de las Eliminatorias es Barranquilla”, siendo tajante en su declaración a Blu Radio, donde también agregó: “Creemos que no vamos a tener ningún problema en que Barranquilla seguirá siendo la sede de las Eliminatorias para el 2022”.

Sin embargo, son varias las voces que no ven como algo descabellado el cambio de ciudad, basándose en el hecho de que el calor y la humedad ya no son una ventaja competitiva como hace varios años, cuando la mayoría de jugadores de la Tricolor jugaban en el país y se adaptaban fácilmente a la condiciones climáticas de La Arenosa, por lo que migrar rumbo a un clima intermedio no se vería con malos ojos.

Cabe resaltar que en Barranquilla se consiguieron de forma exitosa las clasificaciones a los dos últimos Mundiales en los que fue protagonista, con el agravante de las nuevas instalaciones que se están construyendo muy cerca al estadio Metropolitano y que se han desarrollado pensando, precisamente, en el bienestar de los jugadores que sean convocados por Queiroz, para que su adaptación sea lo más pronta y cómoda posible.

Por el momento todo son especulaciones, aunque el debate queda abierto. ¿Debe Colombia dejar Barranquilla y pensar en otra sede cómo Bogotá o Medellín?