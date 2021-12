¿Se va o se queda? Paulucci planifica el 2022 en Universidad Católica

“Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Le hemos ganado a Gremio e Inter acá en casa, y con Gustavo a Palmeiras lo tuvimos muy mal esa noche. Queremos mejorar eso, no ser iluso ni vender la pomada”. Cristian Paulucci, en una entrevista con ESPN Chile, se siente listo para dar el salto y dirigir a la Universidad Católica en la Copa Libertadores 2022: “Capacitado me siento pero sin soberbia. El miedo lo tenía cuando no tenía experiencia e iba a dirigir los primeros partidos. Ariel (Holan) me decía que estaba para dirigir, y ayer me recontraputeó: ¿viste que estabas para dirigir?”. ¿Sigue o se va?

El tetracampeón fue ayudante de Quinteros, Holan y Poyet antes de asumir la banca en propiedad y ganar 14 triunfos, perder 1 y quedarse con la corona de la Supercopa y la del Torneo Nacional. Por todo aquello, Cruzados y el grupo de jugadores están convencidos. Ante la consulta de F90 sobre su futuro, aclaró que “la intención del club y mía es que sigamos trabajando juntos”. Sobre el título liguero, aclaró que "pensaban que a los jugadores se les había acabado y no se les había acabado la nafta. Fuenzalida, Parot, todos terminaron en un nivel tremendo".

“No hay nada que me cambie. Vengo de tan abajo y pasé tantas necesidades que nada me cambia (con un logro)”, expresó el calvo estratega, que contó anécdotas de juventud con Tati Buljubasich, a quien conoce desde hace 35 años. "En Sudamérica no sé si hay un Gerente del nivel de Tati. Un tipo muy ordenado, serio, no espera a último momento", redondeó.

El primer desafío de la UC 2022 es la Supercopa del 23 de enero frente a Colo Colo.