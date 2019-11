¿Se va o se queda?: Los nombres que maneja la ANFP ante la posible partida de Reinaldo Rueda

El técnico de La Roja dejó la puerta abierta a una renuncia y ya suenan candidatos para reemplazarlo: Gabriel Heinze, Gustavo Quinteros y Mario Salas.

Luego de la negativa de los jugadores de la Selección chilena de viajar a Lima para enfrentarse a Perú, en apoyo a las demandas del estallido social en el país, el técnico Reinaldo Rueda encendió las alarmas en la ANFP.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el entrenador colombiano tendría decidido renunciar a su puesto. Ya lo había deslizado en conferencia de prensa: "El viernes pasado pensé en dejar la Selección, me calenté mucho y me entristecí", dijo el caleño luego que la Sub 23, dirigida por su asistente Bernardo Redín, se bajó de un cuadrangular en , donde jugarían contra , y . "Son los que van a llegar con 25 años a la Copa del Mundo y si a esos jugadores no les damos la oportunidad de proyectarse, sea yo u otro el entrenador, nos estamos restando nosotros mismos", declaró el pasado miércoles.

"Estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", fue la postura del DT. El estratega cafetero tiene claro que las Eliminatorias para 2022 inician en marzo del próximo año y no hay más fechas FIFA en el calendario. Por lo mismo, sabe que el combinado nacional llegará en desventaja a las otras selecciones sudamericanas. Un riesgo que probablemente no buscará correr. A raíz de esto, podría tomar la drástica decisión de dejar el cargo.

Y, en ese sentido, la directiva del organismo rector del balompié local ya baraja nombres para sucederlo. El primero de ellos, el argentino Gabriel Heinze, actual entrenador de , con el que marcha sexto en la Superliga. Con un estilo de juego que ha sido calificado como “bielsista”, el DT -con pasado en y - correría con ventaja. Eso sí, su nombre también aparece en el horizonte de Boca.

Pero no es el único. Además del exjugador del , seduce el nombre de Gustavo Quinteros, quien ha cumplido una brillante campaña con en el Campeonato Nacional, a un paso de lograr el título, y también cuenta con experiencia dirigiendo selecciones sudamericanas tras sus pasos por y . Finalmente asoma el nombre de Mario Salas como candidato. Esto debido a que el actual DT de ya comandó a la Sub 20, pero principalmente por sus trofeos conquistados con la UC y Sporting Cristal de Perú.

Cabe destacar, eso sí, que de acuerdo a información de El Mercurio, Rei habría dejado atrás su enojo y ya estaría enfocado en planear las Eliminatorias rumbo a y la 2020.

De hecho, aseguran, el entrenador acompañaría al presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, al sorteo de ambas competiciones programado para el próximo 3 de diciembre en Cartagena de Indias, . "Tras conocer los rivales que tendrá la Selección en marzo para las eliminatorias, de inmediato comenzará a planificar toda la logística para esos primeros dos partidos", señalaron al matutino desde Juan Pinto Durán. ¿Se va o se queda?