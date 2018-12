¿Se retira Gago? El médico de Boca fue contundente

Fernando Batista analizó el momento de Pintita y soltó una frase sobre su futuro. ¿Sigue o no sigue jugando al fútbol?

La lesión de Fernando Gago en el Superclásico por la final de la Copa Libertadores fue, para muchos, la última de su carrera. Sin embargo, y a pesar de todos los golpes que recibió el volante desde que es profesional, ni él ni Boca confirmaron que no siga jugando.

Y eso mismo fue lo que destacó el médico del Xeneize, Jorge Batista, quien salió al cruce de una publicación del Diario Olé que asegura que Pintita no podrá seguir jugando al fútbol. "No sé si Fernando seguirá jugando o no", comenzó diciendo y arremetió: "En realidad es una decisión que deberá tomar él junto con el cuerpo técnico y la dirigencia del club en su momento".

En cuanto al rendimiento de Gago si regresa a las canchas, el médico respondió: "Si podrá volver o no a un gran nivel, no lo sé, y habrá que ver la evolución".