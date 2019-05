Se filtró la nómina de Bolivia y Villegas enfureció

El seleccionador boliviano no sabe cómo se filtró la lista de convocados para la Copa América y que generó mucha crítica.

El seleccionador boliviano Eduardo Villegas está furioso porque de alguna forma se filtró la lista de convocados de para la de 2019, una nómina que debía presentar el viernes en un acto oficial.

Villegas dijo estar molesto por cómo se filtró la nómina ya que esta generó mucha crítica de la afición que esperaba que sean otros los convocados.

"A través de la prensa me enteré que está circulando una lista de la Selección Nacional, no tuve el tiempo suficiente como para verificar esto, no puedo corroborar si es o no la oficial. Pero si es la que la trabajamos podría modificarse o mantenerse. Sin embargo estos detalles nos molestan y duelen, porque el daño se le hace a todo un proceso de trabajo, y es de parte que está dentro la Federación", dijo Villegas.

En la lista no están jugadores como Carlos Enrique Saucedo, Juan Carlos Arce o Javier Rojas, quienes destacaron en este semestre, pero sin explicación no fueron tomados en cuenta.

La lista extraoficial de convocados por Bolivia es la siguiente:

ARQUEROS

Saidt Mustafá (Bolívar)

Rubén Cordano (Blooming)

Carlos Lampe (San José)

DEFENSORES

Saúl Torres (Nacional Potosí)

Diego Bejarano (Bolívar)

Erwin Saavedra (Bolívar)

Marvin Bejarano (The Strongest)

Roberto Fernández (Blooming)

Luis Haquin ( FC)

Adrián Jusino (Bolívar)

Mario Cuéllar (Oriente Petrolero)

Ronny Montero (Wilstermann)

MEDIOCAMPISTA

Leonel Justiniano (Bolívar)

José Vargas (Blooming)

Alejandro Chumacero (Puebla FC)

Raúl Castro (The Strongest)

Ramiro Vaca (The Strongest)

Diego Wayar (The Strongest)

Paúl Arano (Blooming)

Fernando Saucedo (Wilstermann)

Alexis Ribera (Oriente Petrolero)

DELANTEROS

Leonardo Vaca (Blooming)

El artículo sigue a continuación

Gílbert Álvarez (Wilstermann)

Marcelo Martins (Shijiazhuang Ever Bright de )

Rodrigo Ramallo (San José)