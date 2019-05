Se filtran nuevas imágenes sobre la posible camiseta del Real Madrid en 2019-20

Recuperaría el color dorado sobre la camiseta blanca. Una equipación que recuerda a la utilizada en 2011-12, cuando se ganó La Liga con 100 puntos

Con la presente temporada a punto de finalizar, se suceden las filtraciones sobre las equipaciones de los más grandes equipos del mundo de cara a la próxima campaña. Y en el caso del , en los últimos días hay unas imágenes circulando por las redes sociales de la que podría ser su nueva equipación. Y al clásico e incorruptible color blanco se añaden tonos dorados para el cuello y los patrocinadores en un diseño simple similar de alguna manera al del presente curso.

Es una equipación que recordaría a la ya utilizada en la temporada 2011-12, cuando el Real Madrid conquistó La Liga con el récord de puntos (100). Curiosamente, el técnico Zinedine Zidane ya dijo que el título de La Liga será el objetivo principal del equipo merengue en la temporada que viene.

No es la primera camiseta filtrada de cara a la temporada que viene. Otras imágenes circulando tiempo atrás apuntaban a otro diseño diferente, en este caso rememorando la equipación usada entre 1998 y el año 2000, con la que se consiguió la Octava en el club blanco. Como en otras ocasiones con respecto al Real Madrid, no será hasta que no finalice la actual temporada que la marca alemana que viste al equipo anuncie de manera oficial cómo será el diseño para el próximo curso.