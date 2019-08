Se filtra una fotografía de Neymar con la camiseta del Barcelona

En el mundo de Neymar pasan cosas todos los días. En medio del tumulto por su posible fichaje por el , el jugador ha aparecido en la cuenta de Instagram de uno de sus patrocinadores con la camiseta arlequinada que el equipo azulgrana porta esta temporada. No tiene al patrocinador y también le faltan algunos detalles más de la oficial, como la bandera catalana en el cuello pero el golpe visual ya está hecho, Neymar con la camiseta del Barcelona.

La historia del jugador brasileña sigue dando vueltas y vueltas. El jugador no ha dado el paso decisivo, público, que le pedía el Barcelona para que saliese de nuevo hacia la Ciudad Condal. Pero, a pesar de que él no haya dicho nada, no han parado de salir noticias en las que todo el mundo sabe que está deseando volver. Y pasan cosas curiosas a su alrededor, como sin duda es este notable error que, por otro lado, no hace más que echar más leña al fuego.

La fotografía es un montaje en realidad, pero Gagà Milano es una empresa vinculada al jugador. Y no ha tardado en quitarla de sus cuentas, pero no lo suficientemente rápido para que nadie se diese cuenta. Mientras tanto, las últimas noticias sobre la negociación no son muy halagüeñas para los intereses azulgrana, pues las condiciones propuestas por el para el traspaso no son válidas por excesivas para la junta que preside Josep María Bartomeu.