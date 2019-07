"Se duda de mí extradeportivamente cuando yo he sido superprofesional. Me ha dolido"

Denis Suárez explica por qué no ha terminado en el Valencia y las dudas que tuvo sobre él la dirección deportiva

Denis Suárez ha terminado en el de Vigo, pero bien pudo haber recalado en el . Se barajó la opción, pero no cuajó ¿por qué? Denis Suárez lo explica, y lo hace un poco dolido porque cree que la dirección deportiva del club (Mateo Alemany, fundamentalmente) ha estado confundida en su análisis.

"Me ha decepcionado un poco la dirección deportiva que tiene el Valencia CF porque no ha creído en mí, porque ha dudado de mí en aspectos extradeportivos que no estoy dispuesto a consentir. Se duda de mí extradeportivamente cuando yo he sido un chico superprofesional que dedica todo su tiempo al fútbol y a cuidarse. Eso me ha dolido", ha contado en una entrevista con TV3. No ha especificado a qué se refiere con esos rumores que llevaron a esas dudas a los gestores del Valencia, pero él mismo sabe que existen -los rumores- y los niega tajantemente. A pesar de eso, le han dejado fuera de un equipo de la Champions, aunque le hayan llevado de vuelta a casa, pues es canterano del Celta.

Denis tiene claro que el problema no fue el entrenador, con quien coincidió en el pasado y al que admira. "Se han dado diferentes circunstancias. Estoy muy agradecido a Marcelino y lo voy a decir siempre, es el mejor entrenador que he en toda mi carrera. Ha insistido mucho en que fuese al Valencia CF pero creo que la insistencia que él mostraba no era la misma que tenía el club realmente", contaba el mediocampista.

Marcelino no ha hablado públicamente de Denis estas semanas, así que es difícil saber el grade de interés que pudo tener el técnico. Las palabras de Suárez, sin embargo, pueden no venirle especialmente bien, ya que de algún modo lo que viene a decir es que un entrenador que ha ganado la Copa y ha entrado dos veces seguidas en Champions no tiene el peso suficiente en las decisiones deportivas para completar un traspaso que era factible, al fin y al cabo ha terminado en el Celta, que es un club con menos poder económico.