Se confirmó un caso positivo de coronavirus en Tottenham

El único resultado positivo de la última ronda de pruebas de coronavirus en la Premier League pertenece a un miembro del plantel o personal de , entre 1197 tests que se realizaron entre lunes y martes.

En línea con la política establecida por la Premier League, no se dio a conocer el nombre de la persona contagiada ni del club al que pertenece, pero los Spurs confirmaron rápidamente a través de un comunicado que se trataba de un miembro de la institución.

"La Premier League nos informó que hemos recibido una prueba positiva para COVID-19 después de la última ronda de pruebas en nuestro centro de entrenamiento. Debido a la confidencialidad médica, el nombre del individuo no será revelado", expresa el escrito publicado por el club de Londres.

Y agrega: "Actualmente es asintomático y ahora se autoaislará durante siete días, de acuerdo con el protocolo de la Premier League, antes de someterse a más pruebas".

"Continuaremos adhiriéndonos estrictamente al protocolo de regreso a la competencia de la Premier League, que garantiza que nuestro centro de capacitación siga siendo un entorno de trabajo seguro y libre de virus", concluye.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre