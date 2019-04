Scocco irá a tratar su lesión a España: ¿quién es Carles Pedret, el médico de las estrellas que lo atenderá?

Ignacio Scocco se desgarró el 3 de noviembre de 2018 y su lesión parecía una más del montón. Pero no lo fue: lejos de volver a jugar en dos o tres semanas, el delantero del Millonario nunca pudo recuperarse del todo y, desde entonces, apenas pudo jugar cinco partidos. Por eso, entre su representante y el cuerpo médico de River tomaron la decisión de que vaya a tratarse a con una eminencia de la medicina deportiva.

El apuntado es Carles Pedret, asesor de múltiples equipos profesionales de Premier League inglesa, italiana, Liga Santander y Liga 1 2 3 española, SuperLiga , Belgium Pro League y . Egresado de la Universidad de Terragona y con el doctorado realizado en la de , Pedret es la referencia para los grandes deportistas de élite: desde Kobe Bryant hasta Cristiano Ronaldo, pasando por la mayoría de los jugadores del Barça.

