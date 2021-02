Schiavi desmintió el juicio contra Boca y le apuntó a la dirigencia

El exentrenador de la Reserva del Xeneize relató cómo fue su despido: "Me molestó la falta de respeto y el ninguneo".

Si en Boca sobra algo, son los problemas extrafutbolísticos. Al escándalo protagonizado por Carlos Zambrano, ahora se sumó un fuerte descargo de Rolando Schiavi, exentrenador de la Reserva. Si bien había trascendido que podría realizarle un juicio laboral al club, el Flaco se encargó de desmentirlo y, además, apuntó duramente contra la nueva dirigencia.

El DT había sido una de las primeras personas despedidas por la nueva CD durante la restructuración de todo el fútbol profesional y amateur de la institución: dejó su cargo a fines de 2019, poco tiempo después de que Jorge Amor Ameal asuma la presidencia y, a pesar de que parecía haber pasado suficiente agua debajo del puente, los rumores de un posible reclamo económico empujaron al entrenador a escribir un comunicado para aclarar la situación.

"En 2019, estando fuera del país por trabajo, recibí un llamado de un integrante del actual Consejo de Fútbol en el que me informó que las nuevas autoridades habían decidido rescindir mi contrato. Intenté tomar contacto con el presidente, quien no me atendió, y, ante mi pedido de una reunión, uno de los vicepresidentes me dijo que 'no era necesario'. No tuve explicación y ni siquiera pude volver a despedirme de mi equipo. Rescindir un contrato es una decisión que pueden tomar las autoridades, pero la forma es importante. Me molestó la falta de respeto y el ninguneo", expresó Schiavi.

"Pese a tener el derecho a juicio por despido encubierto, jamás inicié ni iniciaré ningún juicio o demanda judicial contra el club. Boca es mi casa, mal que le pese a algunas personas", agregó.