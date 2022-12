Scaloni revela una anécdota con Messi: el llamado del "envión anímico"

En la rueda de prensa posterior a la conquista del Mundial de Qatar, el seleccionador argentino contó una charla que tuvo con el '10' en 2021.

En noviembre de 2021, Argentina y Brasil empataron en el Bicentenario de San Juan por las Eliminatorias Sudamericanas y la Albiceleste se clasificó para disputar el Mundial de Qatar 2022. Poco más de un año después, Lionel Scaloni reveló en rueda de prensa una anécdota que tuvo con Lionel Messi aquella noche.

En sala de prensa, y tras ganar en los penaltis la final de la Copa del Mundo a Francia, Scaloni quiso contar una charla que tuvo con el '10' tras aquella igualdad en el Clásico sudamericano. Un llamado que generó un "envión anímico" en el ex jugador del Deportivo La Coruña.

"Después de Brasil en San Juan, cuando clasificamos para el Mundial, lo llamo para hablar con él antes de que vuelva a París. Sentía que lo que venía era muy difícil porque le estábamos transmitiendo a la gente algo demasiado grande, demasiado fuerte y sentía que la desilusión podía ser muy grande", empezó diciendo Scaloni.

Y continuó: "Le digo 'Leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta Selección'".

Pero Messi le tranquilizó: "Y él me dice '¿qué importa? Seguimos porque seguramente va a ir bien. Y si no, no pasa nada, lo importante es intentarlo'".

"Ahí me dio un envión anímico terrible porque en ese momento sentía, no sé si la ansiedad, pero que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le estábamos dando muchas satisfacciones y quería descargarme con él, tener esa charla para contarle lo que sentía. Con su respuesta me di cuenta de que algo se estaba haciendo bien", finalizó el técnico nacido en Pujato.