Scaloni no quiere polémicas: "El Monumental siempre estará en los planes de la Selección argentina"

El DT aclaró sus dichos sobre "el calor y la cercanía" de la gente y aseguró que no tiene problema en jugar en la cancha de River.

Jamás pensó Lionel Scaloni que se armaría tanta polémica por el supuesto escenario elegido para los próximos partidos de la Selección argentina, que no se saben ni cuándo podrían ser. Pero pasó: el DT dijo que prefería La Bombonera por "el calor y la cercanía" de la gente y eso, claro, no cayó para nada bien en Núñez. Tanto periodistas como hinchas demostraron su enojo y el DT tuvo que aclarar lo que quiso decir.

"Solo quiero decir que respondí a una pregunta, donde dije que hay diferentes canchas, en la cual está incluida la de River. Porque también dije que no había problemas en ir a jugar a la cancha de River, bajo ningún concepto. Siempre está en los planes", expresó el entrenador de la Albiceleste en Olé. Y agregó: "Cuando hablé de calor y cercanía de público, era simplemente eso, estar más cerca. No de hinchada ni de aliento ni de nada. Nunca dije eso ni lo voy a decir. Sería una falta de respeto a esa cancha y a esa gente que siempre que hemos jugado nos trató súper bien. Me parece que se tergiversaron las respuestas mías. En ningún momento hablé de hinchada ni de colores".

"El Monumental está estipulado para la Selección. La la vamos a jugar ahí. Yo nombré canchas que no estaban estipuladas para jugar, a las que pocas veces se había ido. No es que quiero jugar solamente en una cancha, quiero jugar en diferentes canchas para llevar a la Selección a la gente. Porque la Seleccion es de todos", cerró.