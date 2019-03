Scaloni: “No es una cuestión de sistema, sino de actitud”

El entrenador de la Selección argentina habló de la actuación de sus dirigidos en la derrota ante Venezuela.

Incluso la vuelta de Lionel Messi a la Selección argentina no salvó al equipo de Lionel Scaloni de la derrota por 3-1 ante Venezuela. El entrenador de la Albiceleste habló sobre el sistema de juego y el regreso del 10.

"Hizo un buen partido, lo que generamos fue gracias a su desequilibrio . En el segundo tiempo encontramos más sociedades con él. Duele perder. Nos quedamos satisfechos con lo que vimos en la segunda parte", aseguró Scaloni sobre el partido de Messi.

"No teníamos nada estipulado con ningún jugador. No tenemos informes del doctor sobre los jugadores, y no podemos adelantar nada sobre cómo están para el siguiente partido", contó al ser preguntado sobre la presencia del jugador de los 90 minutos.

"Los demás son los que tienen que dar ese paso. En el segundo tiempo, el equipo lo entendió más. Jugamos de otra manera y fuimos bastante mejores", afirmó refiriendose a la conexión de La Pulga con sus compañeros.

También habló del esquema y sobre si los goles de son en parte, debido a la línea de 5. "No, la línea de cinco no nos cuesta los goles" , aclaró. "Salimos para adelante con el resultado en contra. Los goles no tienen que ver con el sistema de juego", agregó, y remarcó: "No lo llamo decepción. Viendo los goles, la línea de 3, 4 o 5 no tiene nada que ver. El primer gol es una pelota donde no hay presión y el rival la puede poner donde quiera. Teníamos más jugadores para marcar, pero nos hicieron el gol igual, entonces no es una cuestión de sistema, sí es una cuestión de actitud, de saber en todo momento qué tenemos que hacer. Tenemos que jugar de otra manera, como en el segundo tiempo. Aprenderemos mucho de esta derrota", contó.

Por último, fue fuerte al referirse a la actuación de su equipo y lo que se viene. "No me gustó la imagen. En el segundo tiempo lo intentamos y mejoramos. Es mejor que pasen ahora y no más adelante. Este partido nos sirvió mucho para el futuro ", sentenció.