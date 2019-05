Las pistas de Scaloni sobre la lista de Argentina para la Copa América

El entrenador de la Selección habló de distintos nombres que podrían estar entre los 23 elegidos para Brasil 2019. Agüero, los arqueros, Icardi y más.

A cinco semanas del inicio de la 2019, el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, parece tener prácticamente definida su lista de 23 convocados. De hecho, reconoció que tiene pensado anunciarla la próxima semana y, en declaraciones a Clarín y a TyC Sports, dio varias pistas sobre algunos apellidos en particular.

AGÜERO. "Sé el valor que tiene. En este caso creíamos que era un poco tapar los partidos de Lautaro,porque la idea era hacerlo jugar los dos partidos. La decisión ya está tomada, pero la anunciaré la semana que viene".

ICARDI. "Este mes de competición va a ser importante para Mauro. Estuvo mucho tiempo afuera por su conflicto con Inter. Yo no dije quién está adentro ni afuera. No puedo confirmarlo porque quedan muchos partidos y el delantero vive del gol".

MATÍAS SUÁREZ. "Puede jugar por muchos sectoreS. Es una posibilidad muy importante por las variantes que nos brinda. Lamentablemente ahora sufrió un problema físico, pero consideramos que tiene todo para poder estar".

EL 5. "Rodrigo Battaglia era un jugador muy importante. Nos dio mucha confianza, pero su lesión lo dejó afuera. Estamos esperando por Marcone y Guido Rodríguez para ver cómo llegan para reemplazarlo".

LOS ARQUEROS. "Tanto Franco Armani como Esteban Andrada nos dejaron muy conformes. A Armani lo conocemos más. Agustín Marchesín también es otro que está en consideración. También probamos a Musso. Hoy no puedo decir quién será el titular".

El artículo sigue a continuación

LA DEFENSA. "El sistema de juego es importante, pero no lo más. Nunca dije que no lo era. Los once jugadores que están en la cancha tienen que estar bien distribuidos en la cancha. Es importante que el equipo que salga esté convencido. Nosotros estamos más convencidos de jugar con cuatro defensores. A partir de ahí podemos variar el mediocampo y el ataque. El equipo lo tenemos en la cabeza. Después puede variar un jugador arriba o abajo. Puede ser 4-4-2, 4-2-3-1 o 4-3-3. La idea la tenemos".

LOS DELANTEROS. "Vamos a llevar tres delanteros. Hay muchos, pero llevaremos tres. A falta de una semana, lo tenemos bastante claro".