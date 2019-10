Saúl: "Ya son varias veces en las que no entramos como tenemos que entrar en los partidos"

Saúl, Álvaro Morata, Renan Lodi y Héctor Herrera analizaron después del partido ante el Valladolid lo que supuso el choque para el Atlético

Saúl Ñíguez pasó por los micrófonos de Movistar La Liga después del empate a cero que cosechó el frente al Real . El centrocampista rojiblanco se mostró de lo más autocrítico con el juego de su equipo.

"Las sensaciones no son positivas porque en la primera parte no hemos entrado cómo teníamos que entrar, ya son varias veces en las que nos pasa lo mismo. Luego, en la segunda parte, siempre vamos remando cuando nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ir por los partidos desde el primer minuto y aunque en nuestra cabeza está el querer, luego en el campo no se ejecuta, y tenemos que mirar ese error que cometemos en varios partidos ya", comenzó Saúl.

Acerca de si es intensidad lo que le falta al equipo rojiblanco a la hora de cerrar los partidos, el jugador colchonero fue más concreto y detalló alguna de las claves que le falta al Atlético para sumar de tres en tres.

"Sinceramente, no creo que sea intensidad la palabra. Luego ves que en las disputas estamos bien, pero las segundas jugadas las ganan ellos, que están mejor colocados en el campo. Estamos más separados, no estamos tan juntos y se ve que no ganamos las segundas, terceras jugadas porque estamos más separados. Creo que más que intensidad, tenemos que estar más juntos en cualquier parte del campo. Hay que veces que tenemos que estar más atrás, otras más adelante, pero tenemos que estar más juntos como equipo"

"Hoy es un día complicado porque no hemos conseguido los tres puntos como queríamos, pero la temporada es larga, estamos haciendo las cosas bien. Las cosas hoy no han salido pero tranquilidad, las cosas van a salir bien", concluía Ñíguez, que se centra en los próximos partidos.

MORATA, MUY SINCERO CON SU AUSENCIA CON ESPAÑA

Por su parte, su compañero de equipo Álvaro Morata pasó por zona mixta y repasó lo que había sido el encuentro para el cuadro de Simeone. Además, también habló de lo que supuso para él quedarse fuera de la convocatoria de , y consideró que hubo "acciones dudosas" durante el choque, en palabras para 'Movistar'.

"Creo que, como nos explicaron, debería haber sido tarjeta roja, pero sé que también es difícil verlo, controlarlo y comunicarlo. A seguir trabajando y no podemos cambiar nada ya", expresaba el delantero, que causó 4 tarjetas amarillas.

Sobre la ausencia en la lista de Robert Moreno, el '9' rojiblanco no se mordía la lengua. "Sí que esperaba verme en ella, pero el si el seleccionador cree que no debo estar, será por algo. Trabajaré para hacerlo bien con el equipo y así poder estar en la próxima convocatoria".

Sobre el encuentro, Morata analizó algunas de las situaciones claves del duelo. "Podíamos haber ganado. Un balón al palo en los últimos minutos, acciones que también son difíciles de entender, 0-0 y dos puntos que se nos escapan y que podíamos haber ganado", continuaba el ariete.

"No es fácil después de un partido tan lejos como tuvimos y estábamos un poco cansados, pero no tiene que ser una excusa. Tenemos que salir como los primeros 10 minutos y darlo todo", reconocía.

LODI Y HERRERA, POSITIVOS TRAS EL ENCUENTRO

Ya en zona mixta, atendieron a los medios de comunicación Renan Lodi y Héctor Herrera. El lateral comenzó analizando el encuentro. "El primer tiempo fue muy trabado. En el segundo hablamos con el míster para que nos indicase qué mejorar y creo que hicimos un gran partido".

Sobre el choque del Atlético en el José Zorilla, una de las nuevas incorporaciones en defensa comentó que "en las últimas jugadas nos dio tiempo para pensar más y acabamos dando un pase largo, o la jugada terminaba en la banda. Creo que tenemos que ir mejorando esa parte".

Además, negó un posible cansancio tras el encuentro de Champions en Moscú, como fue cuestionado también su compañero Morata. "No no, estoy tranquilo. Tuvimos dos días de descanso y estamos bien", concluyendo hablando sobre su convocatoria con la selección brasileña, adonde ha sido convocado por primera vez.

"Tengo que agradecer el momento al míster por la oportunidad. Agradecer también al grupo porque me recibieron muy bien, estoy muy feliz", finalizaba Lodi.

Mientras, Herrera, que salió a pocos de veinte minutos para el final, analizó también diversas situaciones de un encuentro en el que el empate a cero no se movió del electrónico.

"Es un punto que nos sabe a poco, no era la idea venir aquí e irnos a casa con un punto, porque siempre salimos a ganar y a intentar imponernos durante el partido, pero este punto nos puede servir más adelante", comenzaba el centrocampista.

Una de las cuestiones más repetidas era si había cansancio tras los largos desplazamientos en el encuentro de Champions frente al Lokomotiv. Herrera lo negó. "No, no creo, los jugadores de alto rendimiento están preparados para eso y en este club y con este cuerpo técnico no es el caso, se prepara muy bien, se trabajan muy bien en pretemporada y durante el torneo que no es la situación. Tuvimos bastantes días para recuperar".

Sobre la entrada de Toni Villa a Morata que pudo haber sido tarjeta roja, Herrera también habló.

"El árbitro hace su trabajo como cualquier ser humano, tendrá sus equivocaciones o no, creo que todos cometemos errores. Uno de lejos tiene una impresión, yo tengo mi opinión, él tiene la suya, creo que el VAR está para mejorar ese tipo de detalles, y si ellos no creen que fue roja, estarán haciendo su trabajo lo mejor posible. No me gusta valorar el trabajo de los árbitros porque es entrar en polémicas, prefiero evitar ese tipo de cosas y que lo hagan otras personas", expresaba.

"Hay algunas situaciones que lo entiendes y otras que no lo entiendes, en algunas jugadas intervienen, en otras no. Pero no terminas por entender en qué jugadas pueden o no pueden intervenir. Pero bueno, ellos intentan hacer su mejor versión trabajando y los seres humanos pueden cometer errores", finalizaba.