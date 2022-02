Saúl Ñíguez es un jugador que no está terminando de encontrar continuidad en su nueva etapa en el Chelsea. 14 partidos entre todas las competiciones es el balance del ex del Atlético, que esperaba contar con más minutos en los planes de su entrenador, Thomas Tuchel.

Ahora, a comienzos del mes de febrero, el medio ha concedido una entrevista a la web del cuadro londinense en el que ha repasado la actualidad, y se ha acordado de su etapa en la capital de España.

Análisis de su nueva etapa

"El comienzo no fue fácil para mí. He cambiado toda mi vida, mudándome de Madrid, saliendo de Madrid con mi familia, cambiando de idioma y cultura, incluso las pequeñas cosas como conducir al otro lado de la carretera. Todo ha cambiado: el estadio, los compañeros, toda mi vida. La verdad que no ha sido fácil, pero estoy muy agradecido a mis compañeros y al club por facilitarme la adaptación. Mi inglés está mejorando y todo se está volviendo un poco más fácil. Personalmente me gustaría haber jugado más, pero también entiendo que este equipo ganó la Champions la temporada pasada, por lo que es complicado entrar en el equipo. Me siento bien y cada día mejor, preparado para cuando el entrenador me necesite".

Recuerdo al Atlético de Madrid

"Mi familia no lo han tenido fácil como yo, porque yo salgo de casa a entrenar y paso tiempo con mis compañeros. Mi familia está sola, no es fácil adaptarse. Los comienzos siempre son difíciles. En mi primer partido, estaba un poco desorientado porque estaba acostumbrado a hacer las cosas de manera diferente y esto era extraño para mí. Tengo muchas ganas de demostrar el jugador que soy y devolver la confianza que han depositado en mí. Necesitaba sacar un tiempo la cabeza del mundo del Atlético de Madrid porque estoy desde los 12 años y todo me afectaba mucho más. Si te pita la afición te afecta mucho más porque esa gente es tu gente y cuando tienes momentos difíciles los vives de otra manera".

Las diferencias entre España e Inglaterra en cuanto a fútbol

"En España es mucho más táctico, mientras que aquí es más físico y un poco más loco. Hay más ida y vuelta, se trata menos de tener el control del juego y más de entretener a los aficionados. Puedes hacer cosas aquí que realmente no puedes hacer en LaLiga. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con mis amigos sobre Eden Hazard. Cuando estuvo aquí, fácilmente era uno de los mejores jugadores del mundo y luego va a LaLiga y tiene sus propias dificultades porque es un juego totalmente diferente. Aquí tuvo más uno contra uno y dos contra uno pero en La Liga, como todo el mundo sabe lo bueno que es su equipo y lo bueno que es él, los equipos se lo ponen mucho más difícil".

¿En qué se diferencian Simeone y Tuchel?

"El mayor ejemplo al principio es con el marcaje, ya que aquí se trata de marcar al hombre en el mediocampo, lo que permite que los cinco de atrás se muevan más y sean más fluidos. En el Atlético es un marcaje zonal, así que si tu compañero va para adelante cierras el espacio atrás y no marcas al hombre. Mientras que aquí no cierras el espacio, te centras en el hombre. Así que fue completamente diferente y bastante difícil para mí porque no podía hacer lo que el entrenador quería que hiciera, pero tengo mucha suerte de que Thomas hable un inglés muy claro con un acento que puedo entender. También he estado aprendiendo inglés para poder entender mejor lo que quiere el entrenador y adaptarme".