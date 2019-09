Saúl Ñíguez, jugador del Atlético del Madrid, repasó la actualidad rojiblanca para Radio Marca durante la concentración de la selección española.

Fue preguntado por su ausencia en varios partidos de la Selección y el internacional, que ha vuelto de nuevo a vestir la roja, intentó explicarlo.

Saúl explica que está contento con haber vuelto a la Selección, que está ilusionado de nuevo y destaca que pueden encaminar la clasificación e incide de nuevo en la cuestión del lateral izquierdo ante las preguntas del entrevistador.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

“Le decía a Luis Enrique que jugaba de lateral izquierdo, yo no puedo hacer más si en mi equipo ayuda mucho pero para la llamada del seleccionador tienes que jugar en tu puesto y rendir. Si no lo haces no juegas. No obtuve mi mejor nivel y no fui regular y creo que podía dar mucho más. Estando en otras posiciones quizá no podía dar más”.