Saúl apura su aventura en Londres y volverá al Atlético de Madrid en julio

Salvo giro inesperado, Saúl Ñíguez volverá a Madrid a partir del 1 de julio. Según avanzó GOAL hace meses, el Chelsea no tiene intención de ejecutar la opción de compra de 35 millones de euros que estipulaba su contrato de cesión. Es decir, que el Chelsea abonará este curso los 5 millones de tarifa de préstamo al Atlético de Madrid, pero el jugador tendrá que reincorporarse al cuadro colchonero en julio, ya que sigue teniendo contrato en vigor con el Atleti hasta junio de 2026. Hace tiempo que esa situación es "vox pópuli" y la intención del club de Londres es comunicarle al Atlético de Madrid su decisión en próximos días.

El reconocimiento de Tuchel

Saúl, que no está teniendo minutos, da por hecho que volverá a Madrid este verano. Eso sí, el club, de manera oficial, aún no le ha comunicado la noticia. A respecto de la situación del ilicitano, hoy el entrenador Thomas Tuchel ha comentado lo siguiente: “Hablaremos de la situación de Saúl al final de la temporada. Por el momento, es una situación difícil para él. Entiendo que no esté feliz, pero sigue empujando. Se mantiene competitivo dentro del grupo. No tengo muchas buenas noticias para él cuando le digo la alineación. Necesita mantenerse involucrado mental y físicamente, eso es lo que hace aunque no es fácil. Estamos agradecidos, es un auténtico deportista. Hablaremos a final de temporada, aún tenemos que luchar por la clasificación para la Champions, así que hablaremos cuando sea el momento”, aseguró el técnico del Chelsea.

La postura del Atlético de Madrid con Saúl

A pesar de que la noticia aún no es oficial y no se le ha comunicado al jugador, el escenario está claro para el Chelsea. No pagará la opción de compra. Primero, porque Saúl Ñíguez no ha terminado de brillar en Londres, ya que nunca se ha consolidado como titular en el equipo. Eso ya hacía dudar al club de pagar la opción. Y segundo, porque cuando el Chelsea estudiaba el futuro del español, llegó la prohibición del gobierno británico de firmar nuevos contratos. Esta circunstancia ha sido determinante a la hora de que el club vea imposible ejecutar la opción de compra por el jugador. No pueden firmar nuevos contratos.

En el Atlético de Madrid la noticia del regreso de Saúl este verano no es una sorpresa. En el club estaba previsto este posible escenario y ahora la hoja de ruta pasará por encontrar la mejor solución para todas las partes. Se sentarán a hablar con Saúl y su agente, buscarán encontrar un punto de encuentro y escuchar la postura del futbolista, para saber si se quiere quedar en el Atleti o si, por el contrario, quiere encontrar otro destino. Fuentes del Atlético explican a GOAL que, pase lo que pase en verano, se tomará una decisión consensuada entre las partes, teniendo claro que Saúl siempre tendrá abiertas las puertas del Atlético de Madrid, que es y siempre será su casa.