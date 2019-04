Saucedo, el goleador que pide ser convocado a la selección boliviana

El delantero boliviano es el máximo goleador del Apertura y pide ser llamado para la Copa América. Villegas tendrá la última palabra.

Marcó cuat6ro goles el fin de semana y se disparó en la tabla de goleadores del torneo Apertura del fútbol boliviano. El delantero Carlos Enrique Saucedo, de San José, pide a base de goles ser convocado a la selección boliviana que el domingo 2 de junio se medirá a para después competir en la frente a , y Perú.

Está cerca de cumplir los 40 años (nació el 11 de septiembre de 1979), pero sin duda su calidad goleadora no conoce de edad. Saucedo llegó a 17 goles en el torneo boliviano y está cada vez más cerca de coronarse como máximo artillero del semestre.

Su objetivo no solo es ser goleador del torneo boliviano y salir campeón con San José, sino que tiene la mente puesta en ser nuevamente convocado a la selección boliviana que jugará la próxima Copa América.

“Uno trabaja siempre en sus clubes y todo jugador quiere llegar a la selección. En mi cabeza pasa lo mismo, quiero estar en la selección, que no me juzguen por mi edad”, dijo hace unos meses Saucedo pidiendo ser llamado a la Verde.

Pero la decisión no pasa por él, sino por el seleccionador Eduardo Villegas que si bien dijo que no se fijará en la edad de los futbolistas para convocarlos, consideró que su trabajo está enfocado al Mundial 2022, cita a donde Saucedo tal vez ya no esté en vigencia.

“Siempre estaba de goleador en el equipo donde jugaba, me llevaban a la selección y nunca me tomaban en cuenta, o simplemente no me llevaban. Hace poco salí goleador del torneo, del año 2017, y fui máximo goleador de Sudamérica, que acá en no significa nada para muchos”, dijo esa vez el delantero santo.