En la rueda de prensa previa al partido contra el Dinamo de Kiev, por la Europa League, el entrenador del , Maurizio Sarri, fue preguntado por la posible salida de Eden Hazard al , un culebrón de mercado que toma fuerza especialmente desde la llegada de Zinedine Zidane al banquillo blanco el pasado día lunes.

Tal y como informó Goal en las últimas horas, el Real Madrid ha motrrado su intención al Chelsea de cerrar en verano el fichaje de Hazard y ya ha realizado los primeros movimientos de una contratación que espera cerrar en los próxomos meses.

La vuelta del ídolo de Hazard, Zidane, al Bernabéu podría ser decisiva en la decisión del jugador de 28 años, que ya ha reconocido que marcharse a la capital de sería un sueño, independientemente de quién sea el entrenador del club.

Sin embargo, a Sarri no le preocupa perder a su máxima figura. Preguntado sobre si la llegada de Zidane a Madrid podría sacar a Hazard de Londres, el técnico italiano contestó: "No lo sé. Tendrás que preguntarle a Hazard, creo. Por el momento, no hablé con Eden sobre Zidane, así que no lo sé. No estoy preocupado porque sabes muy bien mi opinión: quiero en mi equipo solo a los jugadores que quieren jugar para el Chelsea, así que no puedo preocuparme".

En la misma comparecencia habló Willian. En ese sentido, el extremo brasileño del Chelsea fue consultado sobre si los Blues están preparados para perder al internacional belga. “Es una pregunta difícil. En primer lugar, espero que se quede con nosotros. Pero en el fútbol, nunca se sabe lo que puede pasar. Por supuesto, Eden es un jugador fantástico, uno de los mejores jugadores del mundo. Es mi amigo, uno de los mejores jugadores con los que he jugado en toda mi carrera. Solo tengo que decir que espero que se quede con nosotros", contestó.

