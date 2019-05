Sarri da por perdido a Hazard: "Dos finales y la Champions no ayudarán a que se quede"

El técnico italiano cree que los éxitos que aún puede lograr el conjunto Blue no cambiarán la idea del belga de dejar Stamford Bridge.

Maurizio Sarri tiene dudas sobre si la clasificación del para la próxima edición Liga de Campeones y para la final de la serán suficientes para que Eden Hazard se decida a quedarse en el club.



"No lo sé. Si Hazard está pensando que su historia aquí ha terminado, entonces en su mente ya ha terminado. Puedo intentar hablar con él pero no es fácil. No es fácil porque, por supuesto, quiero a Hazard, pero quiero Hazard con un nivel de motivación muy alto", dijo el técnico italiano.

El belga sigue siendo uno de los grandes objetivos del para el próximo mercado de fichaje, un movimiento que parece avocado a hacerse realidad, ya que el Chelsea no ha conseguido renovarle y podría perder al belga completamente gratis en 2020 y este verano al menos se aseguraría ingresar una cantidad importante, que incluso supere los 100 millones de euros.

"Ya saben qie tienen que preguntar al club porque no tengo el control del mercado. No estoy a cargo de la renovación del contrato, por lo que no puedo responder. Solo puedo hablar con el jugador, pero como un padre, no como un entrenador. Si hablo con él no diré nada. Es una discusión entre un padre y un hijo", sentenciaba Sarri.