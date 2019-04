Sarri asume que Hazard se irá: "Quiero respetar su decisión"

Maurizio Sarri, técnico del Chelsea, asume que la estrella de su equipo se marchará al no firmar su renovación.

No hay entrenador que no llore la pérdida de su mayor estrella, pero Maurizio Sarri, el técnico del , asume que pronto le tocará echar de menos a Eden Hazard. El quiere al belga y el jugador no ha hecho nada por disimular su interés por recalar en el conjunto blanco. Su negativa a firmar un nuevo contrato es un síntoma claro de que se quiere marchar.

“No sé si continuará, deberían preguntarle al club. El problema es el nuevo contrato. Él entrará en el último año de su vínculo con el club en la próxima temporada, así que no sé”, comentaba Sarri, que está en su primera temporada en el club de Londres. Los 'blues' llevan meses intentando sentar en la mesa de negociación a Hazard, por el momento sin éxito.

A Sarri, por el momento, no le importa. Tiene a Hazard como un jugador clave para los planes de su equipo y le agradece el esfuerzo mostrado sobre el césped. “Saber qué pasará en este momento para mí no es tan importante. Estoy realmente muy contento con Eden porque está jugando muy bien, pelea en el campo. Quiero respetar su decisión”, estimó el técnico del Chelsea.