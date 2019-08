Sarah Felberbaum, la pareja de De Rossi: Instagram y fotos de la actriz y modelo

Nacida en Londres, tiene sangre estadounidense, pero se crió en Italia. Es actriz y tuvo un pasado como modelo. Conocela.

Sarah Felberbaum nació el 20 de marzo en 1980. Su padre era un judío de Nueva York que se había enamorado de una mujer londinense que estaba divorciada y que prefería viajar por el mundo antes que formar otra familia. "Ella se fue a África con una amiga y él le envió un pasaje para que vuelva, pero ella lo vendió para seguir viajando", contó en una entrevista para la edición italiana de Vanity Fair en 2018. Al año de su nacimiento, se mudaron a , en donde se crió y creó su carrera. Tal vez por eso Sarah encuentra el placer de la vida en viajar junto a su esposo Daniele De Rossi rumbo a esta nueva aventura en Boca.

Felberbaum empezó a hacerse conocida desde muy joven, a los 15 años, cuando se inició en el modelaje. Braun, Pasta Divella, Ferrarelle, Kinder Ferrero, Philips, TIM y Polo fueron algunas de las marcas que usaron su imagen. Así dio el salto a la conducción y a la fama: en el 2000, fue la cara de Top of the Pops, un programa que emitía las canciones más vendidas semana a semana. Pero un año más tarde debutó como actriz en la novela Via Zanardi, 33 y lo que siguió fue una fructífera carrera frente a las cámaras con más de dos decenas de producciones, entre series de televisión y películas. En 2004, además, se convirtió en una escritoria publicada con su libro "Baby Vogue".

Se casaron en 2015 en Maldivas y tienen dos hijos, Olivia Rose y Noah. "Nunca me arrepentiré de esa elección. Siempre fui muy individualista, siempre pensé en mí primero y luego en los demás. Todo cambió con Daniele", contó, quien acompañó al futbolista en sus primeros días en Buenos Aires. Por ahora, decidió regresar a Roma con sus hijos, no sin antes dedicarle una foto en su cuenta de Instagram (sarahfelberbaum). Allí, publicó imágenes de su paso por y retrató la pasión de los hinchas xeneizes.