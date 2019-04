Sarabia y su futuro en el Sevilla: "El año que viene tendré que tomar decisiones"

El jugador madrileño valoró la actualidad del club de Nervión y cómo marcha su renovación, que acaba contrato en 2020.

El futuro de Pablo Sarabia es uno de los asuntos capitales que preocupan a los aficionados del Sevilla de cara al futuro, el madrileño aún no ha renovado, su cláusula es de 18 millones de euros y su contrato acaba en 2020.

"Lo he dicho en muchos medios. Me quiero centrar en conseguir el objetivo esta temporada aquí. Me estoy encontrando bien y el año que viene tendré que tomar decisiones. A día de hoy me centro en la cuarta plaza que es lo que todos los sevillistas queremos", comentó en los medios oficiales del club.

No obstante, el centrocampista apunta que la vuelta de Monchi al puesto de director deportivo es especial para él: "Le estoy muy agradecido porque me trajo aquí. Se fue y fue un palo para todos. Nos quedamos con esa sensación de soledad porque es muy cercano, aparte del gran trabajo que hace. Estamos muy contentos de que haya vuelto, porque sabemos de su importancia en lo personal y lo profesional".