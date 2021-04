Santos - San Lorenzo en vivo, por la Copa Libertadores: partido online, goles, resultado, formaciones y suplentes

El Ciclón tendrá la complicada tarea de dar vuelta el 3-1 que el Peixe se llevó del Nuevo Gasómetro para meterse en la fase de grupos.

Por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores, Santos recibe a San Lorenzo en el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garricha. El Peixe ganó 3-1 en el Nuevo Gasómetro y el Ciclón deberá ganar por una diferencia de tres o más goles para lograr la clasificación a la fase de grupos.

El partido no se jugará en San Pablo debido a la complicada situación sanitaria por la ola de casos positivos de coronavirus que atraviesa uno de los estados más importantes del país. El ganador de la llave ocupará un lugar en el Grupo C, junto a Boca, The Strongest y Barcelona de Guayaquil.

Te mostramos, en detalle, todas las acciones del partido:

20:50 - Y estos son los once elegidos de Holan para cuidar la ventaja

20:45 - La formación del Ciclón, que va por la épica con cuatro delanteros

20:40 - La ida en el Nuevo Gasómetro finalizó con triunfo 3-1 del Peixe. Por eso, el Ciclón está obligado a ganar por tres goles de diferencia si quiere meterse en la Fase de Grupos.

20:30 - ¡Bienvenidos y bienvenidas a una nueva noche de fútbol! Esta vez, viviremos el partido de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores entre Santos y San Lorenzo.

La previa de Goal

La derrota por 3-1 ante Santos en el Nuevo Gasómetro dejó a San Lorenzo en una delicada situación de cara al partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El Ciclón no quiere resignar su lugar en la fase de grupos, pero para lograr la clasificación deberá dar vuelta el abultado resultado ante el Peixe, último subcampeón del certamen, en Brasil.

El conjunto de Diego Dabove deberá ganar por al menos tres goles de diferencia en Brasilia, ya que el partido no podrá jugarse en San Pablo debido a la delicada situación sanitaria que atraviesa el estado. El vencedor de la llave ocupará el Grupo C, junto a Boca, The Strongest y Barcelona de Guayaquil.

PARTIDO Santos - San Lorenzo FECHA Martes 13 de abril ESTADIO Nacional de Brasilia Mané Garrincha | Brasilia, Brasil HORARIO 21:30 (hora argentina)

Cómo ver en vivo por TV y por Streaming

El encuentro entre el Ciclón y el Peixe será televisado en Argentina por ESPN, disponible en el servicio básico de todas las cableoperadoras.

Cablevisión 22 (analógico) y 103 (digital / Flow) TeleCentro 105 (digital) y 1011 (HD) DirecTV 621 (digital) y 1621 (HD)

Formaciones de Santos - San Lorenzo

SANTOS

João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Madson, Gabriel Pirani; Marinho, Soteldo, Marcos Leonardo. DT: Ariel Holan.

SAN LORENZO

José Devecchi; Gino Peruzzi; Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas; Óscar Romero, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Ángel Romero, Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Diego Dabove.